Бесстрашный мужчина выпроводил огромного медведя с территории кемпинга

Молодой человек сопроводил лесного зверя, чем удивил своих приятелей, один из которых запечатлел волнительные моменты из жизни слишком смелого туриста.

Впрочем, судя по кадрам видеозаписи, массивный представитель местной фауны всё же не потерпел подобного отношения к своей персоне и нанёс удар мужчине, а затем покинул комфортную среду обитания.