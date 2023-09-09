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Бесстрашный мужчина выпроводил огромного медведя с территории кемпинга

Бесстрашный мужчина выпроводил огромного медведя с территории кемпинга

Автор:
09 сентября 2023 12:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   животные   кемпинг   незванный гость   туристы   
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Покой группы отдыхающих на берегу озера туристов был нарушен косолапым незваным гостем, зашедшим на территорию частной собственности.

Молодой человек сопроводил лесного зверя, чем удивил своих приятелей, один из которых запечатлел волнительные моменты из жизни слишком смелого туриста.


Впрочем, судя по кадрам видеозаписи, массивный представитель местной фауны всё же не потерпел подобного отношения к своей персоне и нанёс удар мужчине, а затем покинул комфортную среду обитания.

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Метки: Видео   Медведь   животные   кемпинг   незванный гость   туристы   
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8  комментариев
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4k
Wertos 59 минут назад
Складывается ощущение, что они вместе бухали и он его домой выпроводил...
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ишты Минуту назад
Т.е. они решили, что раз калитка закрыта - медведь неопасен?!
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26k
Влад 14 минут назад
Мелкий какой-то мишка.
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9k
Роман 23 минуты назад
и они еще на нас пальцем тыкают, что у нас медведи по улицам ходят. Кстати его Майклом называют, тоже Мишаня по сути.
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10k
Aaron Bezzazrenia 36 минут назад
Главное, дверку в оградке закрыл за гостем =)
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76k
Viktor 52 минуты назад
Смелый чудик, но эта смелость может вылиться в большие неприятности!
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