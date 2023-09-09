Бесстрашный мужчина выпроводил огромного медведя с территории кемпинга

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Покой группы отдыхающих на берегу озера туристов был нарушен косолапым незваным гостем, зашедшим на территорию частной собственности.
Молодой человек сопроводил лесного зверя, чем удивил своих приятелей, один из которых запечатлел волнительные моменты из жизни слишком смелого туриста.
Впрочем, судя по кадрам видеозаписи, массивный представитель местной фауны всё же не потерпел подобного отношения к своей персоне и нанёс удар мужчине, а затем покинул комфортную среду обитания.
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