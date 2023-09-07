Врач делает себе гастроскопию

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Вам когда-нибудь делали гастроскопию (ЭГДС)? А теперь представьте, что вы делаете её себе сами. Взгляните, как опытный врач-гастроэнтеролог проводит себе эту неприятную процедуру в качестве демонстрации.
Спасибо, что без колоноскопии.
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Когда-то мне делали, и решили сделать без анестезии. На мой вопрос "а где анестезия", тетенька так мило посмотрела на меня, и таким невинным голосом спросила: "А зачем тебе?" На что получила ответ, что если она за свою жизнь научилась глотать толстые члены, и этот шланг для нее не проблема, то у меня такого опыта и тренировки нет. Очень обиделась...
Последний раз по-человечески мне сделали (на удивление) в нашей местной поликлинике совершенно бесплатно.