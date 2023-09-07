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Врач делает себе гастроскопию

Врач делает себе гастроскопию

Автор:
07 сентября 2023 10:40
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   врач   гастроскопия   гастроэнтеролог   медицина   процедура   
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Вам когда-нибудь делали гастроскопию (ЭГДС)? А теперь представьте, что вы делаете её себе сами. Взгляните, как опытный врач-гастроэнтеролог проводит себе эту неприятную процедуру в качестве демонстрации.

Спасибо, что без колоноскопии.

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Метки: Видео   врач   гастроскопия   гастроэнтеролог   медицина   процедура   
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9  комментариев
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1k
naf-naf 2 часа назад
Просто опытная глотать глубоко без рефлекса
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1k
Мария Коненкова 21 минуту назад
Потому что может. А почему нет? К вопросу о нынешних "балованных Галях", которые требуют себе наркоз на эти пару минут - стоит человек на ногах, даже не лежит, как настоящие пациенты, и не только не умерла, даже сознания не потеряла.
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1k
kuzis 57 минут назад
Ну женщина, они могут.
Когда-то мне делали, и решили сделать без анестезии. На мой вопрос "а где анестезия", тетенька так мило посмотрела на меня, и таким невинным голосом спросила: "А зачем тебе?" На что получила ответ, что если она за свою жизнь научилась глотать толстые члены, и этот шланг для нее не проблема, то у меня такого опыта и тренировки нет. Очень обиделась...
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277
costarox kuzis 24 минуты назад
Ну хамло оно и есть хамло. Тетенька не ответила, а кто нибудь рано или поздно и в епало зарядит. Или только с тетеньками храбрый?
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14k
Antique computer 2 часа назад
Большинство так называемых "врачей", которые делают эту процедуру - настоящие садисты, даже те, кто работает в платных клиниках.

Последний раз по-человечески мне сделали (на удивление) в нашей местной поликлинике совершенно бесплатно.
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
А само-колоноскопию она видимо на другой сай залила.
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759
Шурман 2 часа назад
Кстати у нее язвенный рубец в пищеводе .
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759
Шурман 2 часа назад
У идиотов свои приколы , или любит заглатывать , я эту хрень прохожу каждые 3 месяца и шланг там почему то длиней , лучше она показала как она сама себе колоноскопию делает без наркоза . Вот тут бы я аплодировал стоя :)
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