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Робот-бариста в китайской библиотеке

Робот-бариста в китайской библиотеке

Автор:
27 мая 2024 07:41
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Китай   бариста   кофе   пекин   робот   
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Робот в Пекинской библиотеке готовит неплохой кофе и даже может нарисовать для клиента белого лебедя на молочной пенке.

Роботехника и искусственный интеллект развиваются семимильными шагами. Подобные технологии открывают для человека новые возможности и, куда без ложки дегтя, отбирают у него работу.

Так, в соцсетях появилось видео с роботом, который готовит кофе не хуже человека. Расположено данное чудо в Пекинской библиотеке. Талантливо запрограммированный робот-бариста уже умеет делать кофе и даже может нарисовать вам прекрасного белого лебедя на молочной пенке. Кажется, первую битву человека и машины стоит ожидать в общепите.

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Метки: Видео   Китай   бариста   кофе   пекин   робот   
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Dobriy drug
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