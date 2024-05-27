Робот-бариста в китайской библиотеке

Робот в Пекинской библиотеке готовит неплохой кофе и даже может нарисовать для клиента белого лебедя на молочной пенке.
Роботехника и искусственный интеллект развиваются семимильными шагами. Подобные технологии открывают для человека новые возможности и, куда без ложки дегтя, отбирают у него работу.
Так, в соцсетях появилось видео с роботом, который готовит кофе не хуже человека. Расположено данное чудо в Пекинской библиотеке. Талантливо запрограммированный робот-бариста уже умеет делать кофе и даже может нарисовать вам прекрасного белого лебедя на молочной пенке. Кажется, первую битву человека и машины стоит ожидать в общепите.
Источник:
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