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Сотрудников «Почты России» снова застали за швырянием вещей

Сотрудников «Почты России» снова застали за швырянием вещей

Автор:
29 августа 2023 10:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   омск   посылки   почта   почта россии   
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Можно долго смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как сотрудники «Почты России» швыряют посылки и другие вещи. Данный эпизод запечатлён в Омске.

В Сети набирает популярность видеозапись, где сотрудники «Почты России» бросают мешки с почтовыми отправлениями в свой автомобиль.

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Метки: Видео   Россия   омск   посылки   почта   почта россии   
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7  комментариев
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10k
МихА Час назад
Долбо*бы...
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1k
Максим Макашев 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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52k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 17 минут назад
понизили зарплаты и набрали тех кто работает на отшибись ... а потом удивляются почему так всё хреново ?!
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9k
Уретра Брежнева 23 минуты назад
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15k
FatZilla 23 минуты назад
Мне интересно, а работники почты России сами никогда ничего не передают почтой России?
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482
ruslan d 51 минуту назад
Бараны ...
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12k
Кот Бегемот 53 минуты назад
И никаких выводов

Ссылка youtu.be
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