Сотрудников «Почты России» снова застали за швырянием вещей

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Можно долго смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как сотрудники «Почты России» швыряют посылки и другие вещи. Данный эпизод запечатлён в Омске.
В Сети набирает популярность видеозапись, где сотрудники «Почты России» бросают мешки с почтовыми отправлениями в свой автомобиль.
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