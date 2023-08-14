«Пацаны, молоко продаёте?»: в Приморье заметили мужчин с теленком и палаткой на крыше

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Так они спасаются от наводнения.
Предположительно, видео снято либо в Уссурийске, либо в Спасске-Дальнем.
В Приморье из-за наводнений уже эвакуировали 2,8 тысячи человек. Более 4,6 тысячи домов подтопило.
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