FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 567 постов • 35 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
«Пацаны, молоко продаёте?»: в Приморье заметили мужчин с теленком и палаткой на крыше

«Пацаны, молоко продаёте?»: в Приморье заметили мужчин с теленком и палаткой на крыше

Автор:
14 августа 2023 09:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Приморье   на крыше   наводнение   палатка   теленок   
693
1
1

Так они спасаются от наводнения.

Предположительно, видео снято либо в Уссурийске, либо в Спасске-Дальнем.


В Приморье из-за наводнений уже эвакуировали 2,8 тысячи человек. Более 4,6 тысячи домов подтопило.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Приморье   на крыше   наводнение   палатка   теленок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

452954



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и потребовали наказать Прусикина*
Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и потребовали наказать...
В зоопарке в Санкт-Петербурге родился очаровательный детёныш манулов
В зоопарке в Санкт-Петербурге родился очаровательный детёныш манулов
Набирающие популярность в сообществах
11 Фильмов ужасов 2023 для тех, кто уже всё посмотрел
11 Фильмов ужасов 2023 для тех, кто уже всё посмотрел
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я теперь тоже хочу

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#криминал#США#интересно#в мире
#люди#история#новости#подборка#милота#Девушка
#СССР#животные#сарказм#забавно#Прикол#мигрант
На дно: автомобиль проезжает по затопленной дороге На дно: автомобиль проезжает по затопленной дороге В Приморье тигр утащил собаку В Приморье тигр утащил собаку Пушистый любитель молока неплохо устроился Пушистый любитель молока неплохо устроился Корова пытается найти своего потерянного телёнка Корова пытается найти своего потерянного телёнка Медведь несколько дней пытался добраться до меда  Медведь несколько дней пытался добраться до меда 

На что жалуетесь?

Вернуться