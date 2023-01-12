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Сообщество Без кота и жизнь не та 1499 постов • 457 подписчиков подписаться
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Пушистый любитель молока неплохо устроился

Пушистый любитель молока неплохо устроился

Автор:
12 января 2023 09:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   видео   животные   кот   молоко   телёнок   
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Кот подошёл к ёмкости с молоком и принялся с жадностью потреблять содержимое. Телёнок, которому предназначался напиток, так и не смог до него добраться.

Кот-молокосос

Когда твоя кошачья жизнь удалась.

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Метки: Прикол   видео   животные   кот   молоко   телёнок   
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28k
Levyathan 49 минут назад
Наглая рыжая морда)
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Илларион Забродов Полминуты назад
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Faithless 10 минут назад
Хитрож..хвостый
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