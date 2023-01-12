Пушистый любитель молока неплохо устроился

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Кот подошёл к ёмкости с молоком и принялся с жадностью потреблять содержимое. Телёнок, которому предназначался напиток, так и не смог до него добраться.
Кот-молокосос
Когда твоя кошачья жизнь удалась.
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