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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 563 поста • 34 подписчика подписаться
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В Нижнем Тагиле сотрудник КБ обезвредил агрессивного мужчину с ножом

В Нижнем Тагиле сотрудник КБ обезвредил агрессивного мужчину с ножом

Автор:
13 августа 2023 12:34
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Нижний Тагил   агрессия   кб   мужчина с ножом   обезвредил   
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Тот повздорил с другим посетителем и успел порезать ему руку.

"Он не поделил что-то с мужчиной и ударил его ножом в руку. Никто толком не понял, что произошло. Но продавец сооринтировался и обезвредил его", – рассказал один из работников.

Источник:

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Метки: Видео   Нижний Тагил   агрессия   кб   мужчина с ножом   обезвредил   
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19  комментариев
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59
Vergüenza Ajena Час назад
Вместо видео квадрат Малевича.
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16k
Shtoppi 7 минут назад
алкота по ходу за добавкой пришел и решил борзонуть.
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1k
Igor Grishaev 14 минут назад
Весьма пофессионально сложил отдыхать колдыря в трусах.
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811
Звёздный князь 20 минут назад
- О, мужик! Дай папиросочку, у тебя майка в полосочку.
- Да не в полосочку она, а в зебровый принт.
- Ну, ща сделаем в полосочку! ХОПА! Блин, не тем концом!
- Да тормози, мужик! Ща майку поменяю! Подожди!
Через минуту.
- Мань, ну где там колбаса на закусь? У меня и ножик имеется! Давай, сам нарежу.
- Василий! Угадай, кто? Ну-ка ляжь, а то упадёшь!
- Ай, мужик, бл@ Ты чо?!
- Ой. Ты не Василий что ли? У него татушка на ж...пе была. Ну-ка.
- Трусы зачем снимаешь?
- Нет татушки. Ну-ка перевернись. Не. И лицо не то. Извини. С меня пузырь. За знакомство. Закусь есть?
- Да я только собирался колбасу порезать, а тут ты со своими шуточками!
- Чем резать? Нож есть?
- Да вот он - в заднице. Я на него упал, идиот!
- Ага. Нашёл. На, Мань, нарежь нам колбасы. И сразу два по сто. Я себе друга завёл!
- Мужики, а я?
- О! А вот и Зебра подошёл! Давай. Третьим будешь.
- Я сейчас! Только за стульями сгоняю! не на полу же лежать.
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33
Вадим 21 минуту назад
На фишках в последнее время видео не работает. И никто не собирается исправлять эту проблему. То черный квадрат смотрим, то белый....
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1k
zu4ara Полчаса назад
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5k
Владимир Полчаса назад
чёрный экран и звук падающего тела.
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 49 минут назад
хорошая подсечка !
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1M
Великий Немой Час назад
Видео почему-то не видно! Просто чёрный экран!
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855k
А.Берестенко Час назад
Красава!
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1k
svarog19692007 Час назад
Молодца ! Так ловко его уложил !
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GoodNeon

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