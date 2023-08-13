В Нижнем Тагиле сотрудник КБ обезвредил агрессивного мужчину с ножом

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Тот повздорил с другим посетителем и успел порезать ему руку.
"Он не поделил что-то с мужчиной и ударил его ножом в руку. Никто толком не понял, что произошло. Но продавец сооринтировался и обезвредил его", – рассказал один из работников.
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- Да не в полосочку она, а в зебровый принт.
- Ну, ща сделаем в полосочку! ХОПА! Блин, не тем концом!
- Да тормози, мужик! Ща майку поменяю! Подожди!
Через минуту.
- Мань, ну где там колбаса на закусь? У меня и ножик имеется! Давай, сам нарежу.
- Василий! Угадай, кто? Ну-ка ляжь, а то упадёшь!
- Ай, мужик, бл@ Ты чо?!
- Ой. Ты не Василий что ли? У него татушка на ж...пе была. Ну-ка.
- Трусы зачем снимаешь?
- Нет татушки. Ну-ка перевернись. Не. И лицо не то. Извини. С меня пузырь. За знакомство. Закусь есть?
- Да я только собирался колбасу порезать, а тут ты со своими шуточками!
- Чем резать? Нож есть?
- Да вот он - в заднице. Я на него упал, идиот!
- Ага. Нашёл. На, Мань, нарежь нам колбасы. И сразу два по сто. Я себе друга завёл!
- Мужики, а я?
- О! А вот и Зебра подошёл! Давай. Третьим будешь.
- Я сейчас! Только за стульями сгоняю! не на полу же лежать.
Я не исключение.