Трое посетителей АЗС подкрепились на автозаправке за счет заведения

Трое заказали гамбургеры на АЗС 9 августа после полуночи. Как только им выдали заказ, клиенты быстро принялись уплетать горячее блюдо, а затем двое из них вышли на улицу и исчезли.
Сотрудница заправки, не сумев догнать халявщиков, решила не выпускать их приятеля. Девушка заблокировала двери и потребовала оплаты. Но парень не растерялся: он руками разжал створки и тоже скрылся.
По вызову персонала к АЗС прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Получив приметы молодых людей, бойцы отправились их искать. Но найти им удалось лишь одного – того, что покинул заправку последним. Увидев патрульный автомобиль, он побежал в парк, но его поймали.
24-летнего задержанного доставили в 36-й отдел полиции. Ведется розыск его приятелей, сообщила пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
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