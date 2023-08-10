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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 549 постов • 34 подписчика подписаться
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Трое посетителей АЗС подкрепились на автозаправке за счет заведения

Трое посетителей АЗС подкрепились на автозаправке за счет заведения

Автор:
10 августа 2023 10:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Еда   автозаправка   ахс   не оплатили   перекусили   халява   
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Трое заказали гамбургеры на АЗС 9 августа после полуночи. Как только им выдали заказ, клиенты быстро принялись уплетать горячее блюдо, а затем двое из них вышли на улицу и исчезли.


Сотрудница заправки, не сумев догнать халявщиков, решила не выпускать их приятеля. Девушка заблокировала двери и потребовала оплаты. Но парень не растерялся: он руками разжал створки и тоже скрылся.


По вызову персонала к АЗС прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Получив приметы молодых людей, бойцы отправились их искать. Но найти им удалось лишь одного – того, что покинул заправку последним. Увидев патрульный автомобиль, он побежал в парк, но его поймали.


24-летнего задержанного доставили в 36-й отдел полиции. Ведется розыск его приятелей, сообщила пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

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Метки: Видео   Еда   автозаправка   ахс   не оплатили   перекусили   халява   
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7  комментариев
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1k
Провокатор 2 часа назад
В придорожной забегаловке, как в ресторане оплата после перекуса по принесённому счёту?
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57k
Олег 44 минуты назад
-За что сидишь? - за гамбургер
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960
ruslan d 2 часа назад
Сейчас все же на камерах , вот что у людей в голове ? ...
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Похищенное было позже изъято"
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5k
Горожанин 2 часа назад
По Гамбургскому счёту теперь платить будут.
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