Трое посетителей АЗС подкрепились на автозаправке за счет заведения

По вызову персонала к АЗС прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Получив приметы молодых людей, бойцы отправились их искать. Но найти им удалось лишь одного – того, что покинул заправку последним. Увидев патрульный автомобиль, он побежал в парк, но его поймали.





24-летнего задержанного доставили в 36-й отдел полиции. Ведется розыск его приятелей, сообщила пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.