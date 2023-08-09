Гнусное видео с камеры домофона: подросток вырвал сумку у 84-летней старушки и повалил женщину на асфальт

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Парень специально выждал, пока в зоне видимости не будет других людей. Силой забрал у пенсионерки сумку, сломав застёжку, и сбежал. Забыв, что современные домофоны умеют снимать в цвете.
Улов с подлого дельца — 2000 рублей и дешёвый мобильный. А также потенциально до семи лет лишения свободы по статье "Грабёж". Уголовное дело уже возбудили. Видео отсмотрено, и парня активно ищут, чтобы поговорить о его принципах.
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Подлежит как минимум изоляции от общества.
Извините, не удержалась.
По общему правилу, установленному в статье 20 Уголовного кодекса РФ, уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
Однако, уголовным законом предусмотрено исключение из данного правила, и за ряд преступлений, представляющих особую опасность, предусмотрена уголовная ответственность с четырнадцати лет. В частности, к таковым относятся убийство, умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью (статьи 105, 111, 112 УК РФ), кражи, грабежи, разбои, вымогательства (статьи 158, 161, 162, 163 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 УК РФ), участие в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также их изготовление (статьи 222.1, 223.1 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229 УК РФ) и ряд других.