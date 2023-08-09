FISHKINET
Сообщество Криминал 2038 постов • 353 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
Гнусное видео с камеры домофона: подросток вырвал сумку у 84-летней старушки и повалил женщину на асфальт

Гнусное видео с камеры домофона: подросток вырвал сумку у 84-летней старушки и повалил женщину на асфальт

Автор:
09 августа 2023 10:13
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   бабушка   вор   домофон   камера   криминал   негатив   
1734
1
1


Парень специально выждал, пока в зоне видимости не будет других людей. Силой забрал у пенсионерки сумку, сломав застёжку, и сбежал. Забыв, что современные домофоны умеют снимать в цвете.

Улов с подлого дельца — 2000 рублей и дешёвый мобильный. А также потенциально до семи лет лишения свободы по статье "Грабёж". Уголовное дело уже возбудили. Видео отсмотрено, и парня активно ищут, чтобы поговорить о его принципах.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   бабушка   вор   домофон   камера   криминал   негатив   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Так их двое было . Второй на стреме стоял .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Weltoff 9 минут назад
На кол 3,14дорасов! Не 3,14дорасы - всё равно на кол посадить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
dokder 17 минут назад
два г.а.ндона
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Крымчанка Полчаса назад
Тут главное найти. Что делать с ними потом, это уже другой вопрос. Деточки намордники нацепили. Осторожные твари. Найдут ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Андрей 36 минут назад
За преступления несовершеннолетних должен быть осужден и наказан отец. Если отец не хочет сидеть за детёныша, то он может написать отказную от отцовства и тогда за детёныша будет сидеть мать. Мать тоже если не хочет сидеть за отпрыска может написать отказную от ребетёнка. Тогда ребёнок остается без родителей и может быть усыновлен например активной усатой семьёй из Голландии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SmartCat101 43 минуты назад
надеюсь найдут это животное и изолируют по полной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Попов 58 минут назад
Уронить пару раз при задержании.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra Час назад
Выбирают слабых, не могущих дать отпор...сволочи!...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
828
Сергей Час назад
Вот зачем родители таких выродков рожают? Что бы их общество затем наказывало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
Александр Вьюшков Час назад
Группой лиц по предварительному сговору...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Му..дак!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Smolny 2 часа назад
"Ловят? Как споймают - первым делом на кол посадить, а уж опосля-а!..."
Подлежит как минимум изоляции от общества.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Тамара 2 часа назад
100% - подросток казахом окажется. /сарказм

Извините, не удержалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
FatZilla 2 часа назад
Если это подросток - ничего ему не будет. Они вообще безнаказанные - какое бы преступление ни было, если "лицо не достигло возраста" для наказания, то ничего ему не сделают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
Arts Sitnikov FatZilla 54 минуты назад
Законы почитайте!! Им явно больше 14 лет (судя по видео). А если даже нет 14 лет, то уголовки не будет, НО с родителей такой штраф взыщут - мало не покажется.

По общему правилу, установленному в статье 20 Уголовного кодекса РФ, уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

Однако, уголовным законом предусмотрено исключение из данного правила, и за ряд преступлений, представляющих особую опасность, предусмотрена уголовная ответственность с четырнадцати лет. В частности, к таковым относятся убийство, умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью (статьи 105, 111, 112 УК РФ), кражи, грабежи, разбои, вымогательства (статьи 158, 161, 162, 163 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 УК РФ), участие в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также их изготовление (статьи 222.1, 223.1 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229 УК РФ) и ряд других.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

302388



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Во мне живёт два волка

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#ДТП#позитив#США#знаменитости#интересное#дети#Прошлое
#Юмор#автомобили#Прикол#аварии#авто аварии#Автовсячина#кино#сарказм#задержание#улыбнуло
#животные#люди#в мире#забавно#интересно#подборка#факты#полиция#новости#собака
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться