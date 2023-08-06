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Эстонский слэклайнер Яан Руз прошёл 150 метров между двумя башнями

Эстонский слэклайнер Яан Руз прошёл 150 метров между двумя башнями

Автор:
06 августа 2023 11:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Яан Руз   высота   дух захватывает   красота   между двумя башнями   
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Этот парень получил огромную дозу не только адреналина, но и красоты.

Яан Руз прошёл 150 метров между двумя башнями The Katara Towers в Лусаиле. И это мировой рекорд для подобных переходов по одному зданию.


Всё было максимально красиво: стропы с LED-подсветкой, 185-метровая высота, здание в форме полумесяца. Руз начал путь затемно и встретил рассвет в очень живописном месте. Но главное – не упал, хотя порывы ветра были весьма сильными.

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Метки: Видео   Яан Руз   высота   дух захватывает   красота   между двумя башнями   
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4  комментария
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blunt67 51 минуту назад
Слэклайнер??? Автор, а что-ж не вся статья на английском? Или слово канатоходец не входит в словарный запас недоучек, не знающих ни родного, ни иностранного? Реинкарнация Эллочки-людоедки?
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Головасыр коричнештанник Час назад
слэклайнер? долбо@б по русски?
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176
iskra Час назад
Интересно, а если бы оступился и повис на страховке,кто бы его вытаскивал?
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