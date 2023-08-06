Эстонский слэклайнер Яан Руз прошёл 150 метров между двумя башнями

859
1
1
Этот парень получил огромную дозу не только адреналина, но и красоты.
Яан Руз прошёл 150 метров между двумя башнями The Katara Towers в Лусаиле. И это мировой рекорд для подобных переходов по одному зданию.
Всё было максимально красиво: стропы с LED-подсветкой, 185-метровая высота, здание в форме полумесяца. Руз начал путь затемно и встретил рассвет в очень живописном месте. Но главное – не упал, хотя порывы ветра были весьма сильными.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама