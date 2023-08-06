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Девушка попала в Книгу рекордов Гинесса за самую громкую отрыжку в 107,3 децибела

Девушка попала в Книгу рекордов Гинесса за самую громкую отрыжку в 107,3 децибела

Автор:
06 августа 2023 11:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Книга рекордов Гинесса   в мире   забавно   отрыжка   талант   чудики   
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Американка Кимберли Винтер рассказала, что давно это практикует и (https://t.me/retra)постоянно оттачивает свой «талант». В том числе ей помогают различные продукты.

К примеру, перед записью рекордной отрыжки она позавтракала кофе и пивом, выдав результат 107,3 децибела.


Для сравнения громкость блендера 70-80 дБ, у электрической дрели этот показатель составляет 90-95 дБ, а у мотоцикла – 100-110 дБ.


Может, у вас тоже есть к этому талант. Проверьте

Источник:

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Метки: Видео   Книга рекордов Гинесса   в мире   забавно   отрыжка   талант   чудики   
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13  комментариев
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5k
Александр 2 часа назад
Какие люди, такие и таланты... Тьфу, мерзость какая!
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47k
Максим Т. 14 минут назад
"Может, у вас тоже есть к этому талант. Проверьте". Ты что куришь, чтобы такую хню предлагать?
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16k
Shtoppi 18 минут назад
они там явно получили то что заслужили.
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1k
jnkbxybr 21 минуту назад
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914
Андрей Полчаса назад
Мне кажется что из "Книги рекордов Гинесса", как минимум половину сжечь к куям надо....
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1k
Igor Grishaev 46 минут назад
Пердёж не пробовала? Может, тоже рекорд поставит?
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57k
Опиум для народа Час назад
-"Может, у вас тоже есть к этому талант."-
-да нет, мы ж не свиньи, чтобы рыгать на людях, да еще и гордиться своей свиноподобностью.
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37k
Александр Час назад
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16k
Majul Час назад
Мда... Позорище, честное слово. Прям великое достижение
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11k
Кот Бегемот 2 часа назад
Вот она "свобода слова" в штатах
. Дебилы, бл@! Давно пора уже дезинфицировать эту заразную плесень на Земле
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
талант? серьезно?
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
книга эта перепись дебилов. и она так радуется, что туда попала?
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