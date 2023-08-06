Девушка попала в Книгу рекордов Гинесса за самую громкую отрыжку в 107,3 децибела

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Американка Кимберли Винтер рассказала, что давно это практикует и (https://t.me/retra)постоянно оттачивает свой «талант». В том числе ей помогают различные продукты.
К примеру, перед записью рекордной отрыжки она позавтракала кофе и пивом, выдав результат 107,3 децибела.
Для сравнения громкость блендера 70-80 дБ, у электрической дрели этот показатель составляет 90-95 дБ, а у мотоцикла – 100-110 дБ.
Может, у вас тоже есть к этому талант. Проверьте
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-да нет, мы ж не свиньи, чтобы рыгать на людях, да еще и гордиться своей свиноподобностью.