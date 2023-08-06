В автобусе парень с собакой без намордника вызвал шквал негодования

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Молчаливая спокойная собака не понимает почему люди в автобусе гавкают друг на друга, а на поводке держат его.
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Любая собака спокойна и молчалива, пока не переходит в режим атаки.
"За выгул собаки без намордника можно понести административную ответственность по статье 15.47 КоАП «Нарушение правил содержания домашних и хищных животных». Вам могут сделать предупреждение или выписать штраф от 1 до 15 базовых величин, то есть от 32 до 480 руб. в 2022 году.
Если пёс без намордника укусил прохожего, порвал куртку или навредил здоровью и имуществу человека, цена нарушения закона становится выше: штраф от 10 до 30 базовых величин от 320 до 960 руб в 2022 году. А если человек серьёзно пострадал от собаки, то владельцу грозит административный арест. При этом хозяин собаки-нарушителя обязан выплатить пострадавшему денежную компенсацию, размер которой определит суд." (с)
А когда шпицы всякие или обычные собакены не вызывающие опасения - зачем им одевать намордник.
Но нынче фауна требовательная и боязливая, главное начать снимать все на телефон и негодовать.
И естественно собаки без намордников - самая большая проблема общества.
Давно пора обязательные курсы собаковода вводить, чтобы перед покупкой собаки это было обязательным условием, а ещё и на права по владению потенциально опасным животным сдавать.
Федеральный Закон № 498 «Об ответственном обращении с животными»
Владелец мастифа, характер наидобродушнейший. Беда в том, что в те "святые" годы на него было не купить намордник, ну мы купили самый большой какой был, и просто вешали на шею. Ну подошли сотрудники милиции (тогда ещё милиции), сказали надеть намордник, я пояснил ситуацию, они всё равно настаивают, ну предложил им самим попробовать, они согласились, мой пёс смотрел на них без злости, без отвращения, не вырывался, не сопротивлялся, но они по его взгляду поняли что он их считает придурками, сами смутились, пожелали хорошего дня и ушли в закат.
"берегись автомобиля" 1966.
Не надо перекрывать одну проблему другой.