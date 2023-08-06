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В автобусе парень с собакой без намордника вызвал шквал негодования

В автобусе парень с собакой без намордника вызвал шквал негодования

Автор:
06 августа 2023 10:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомец   без намордника   животные   люди   негодование   собака   
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Молчаливая спокойная собака не понимает почему люди в автобусе гавкают друг на друга, а на поводке держат его.

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Метки: Видео   Питомец   без намордника   животные   люди   негодование   собака   
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32  комментария
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Молчаливая спокойная собака»

Любая собака спокойна и молчалива, пока не переходит в режим атаки.
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0
Андрей 8 минут назад
как для меня то собаки в общественом транспорте и магазинах ,уже лишнее !
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6k
Андрей Крылов 41 минуту назад
Мужик с собакой явно не прав.

"За выгул собаки без намордника можно понести административную ответственность по статье 15.47 КоАП «Нарушение правил содержания домашних и хищных животных». Вам могут сделать предупреждение или выписать штраф от 1 до 15 базовых величин, то есть от 32 до 480 руб. в 2022 году.

Если пёс без намордника укусил прохожего, порвал куртку или навредил здоровью и имуществу человека, цена нарушения закона становится выше: штраф от 10 до 30 базовых величин от 320 до 960 руб в 2022 году. А если человек серьёзно пострадал от собаки, то владельцу грозит административный арест. При этом хозяин собаки-нарушителя обязан выплатить пострадавшему денежную компенсацию, размер которой определит суд." (с)
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10
Михаил 42 минуты назад
Пассажиры идиоты.
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83
Astofenargus 46 минут назад
Есть закон и точка.
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464
twincam 53 минуты назад
это бабы эти должны быть в намордниках.
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464
twincam 10 минут назад
понимаю когда собачка бойцовская, должна быть в наморднике.
А когда шпицы всякие или обычные собакены не вызывающие опасения - зачем им одевать намордник.
Но нынче фауна требовательная и боязливая, главное начать снимать все на телефон и негодовать.
И естественно собаки без намордников - самая большая проблема общества.
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4
FreelancerND Час назад
А кого интересует что собака вот в текущий момент спокойная? Когда ей в бошку моча ударит уже поздно будет.
Давно пора обязательные курсы собаковода вводить, чтобы перед покупкой собаки это было обязательным условием, а ещё и на права по владению потенциально опасным животным сдавать.
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2k
Fiverknot Час назад
Зато все как терпилы молчат, когда какой-нибудь м*дак по телефону на громкой связи во весь салон орет или видосики без наушников смотрит.
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23k
ЦСКА Час назад
Еще один юнат тупоголовый!
Федеральный Закон № 498 «Об ответственном обращении с животными»
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37k
Александр Час назад
Она не кусает людей? нет! Что вы! она их ест. А вообще есть закон, и его нужно соблюдать. Таких псин нужно обязательно держать в наморднике в общественных местах. Если она куснет взрослого, просто с перепуга, это полбеды, а если ребенка маленького? может и конечность откусить...
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7k
Pravednik84 Час назад
История не моя, но расскажу как свою.
Владелец мастифа, характер наидобродушнейший. Беда в том, что в те "святые" годы на него было не купить намордник, ну мы купили самый большой какой был, и просто вешали на шею. Ну подошли сотрудники милиции (тогда ещё милиции), сказали надеть намордник, я пояснил ситуацию, они всё равно настаивают, ну предложил им самим попробовать, они согласились, мой пёс смотрел на них без злости, без отвращения, не вырывался, не сопротивлялся, но они по его взгляду поняли что он их считает придурками, сами смутились, пожелали хорошего дня и ушли в закат.
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8k
Mauritanien Час назад
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177
iskra Mauritanien Час назад
Садить животных на сидения,это все равно,что закидывать на сидения ноги в грязной обуви.
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464
twincam Mauritanien 51 минуту назад
тебя посодют (с)
"берегись автомобиля" 1966.
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177
iskra info-kozirev 6 минут назад
Где я писал, что бомжи - это нормально??
Не надо перекрывать одну проблему другой.
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8k
sedoisever 2 часа назад
"Моя собака к вам прикасалась?" Когда собака "прикасается", порой уже поздно говорить о наморднике.
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15k
Александр 2 часа назад
Псинку, увы, "в утиль" (ибо, хозяин долбоклюй) а самому хозяину ногу прострелить... Ну как еще пояснить, что любая собака - животное, и что ей взбредёт в голову, никто никогда не предугадает...
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16k
Shtoppi 2 часа назад
считаю что с животными в общественном транспорте вообще делать нечего. если только это не собака поводырь и в соответствии с правилами нахождения с животным в общественном месте (поводок, намордник).
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47k
Максим Т. 2 часа назад
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33k
Юр21 2 часа назад
Ана жа никусаится... Идиоты мля!
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6k
livaneth 2 часа назад
Собака не понимает, почему люди без намордников.
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