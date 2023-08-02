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У берегов Италии найден древнеримский корабль с сотнями уцелевших амфор

У берегов Италии найден древнеримский корабль с сотнями уцелевших амфор

Автор:
02 августа 2023 12:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   амфора   в мире   древнеримский корабль   корабль   находка   новости   
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Амфоры, обнаруженные на борту, обычно использовались для перевозки жидкостей — масла, вина.

Корабль найден у порта Чивитавеккья, примерно в  80 км к северо-западу от Рима, на песчаном  дне на глубине около 160 м. Он был обнаружен отрядом искусств итальянской полиции, который занимается защитой культурного наследия страны, передает The Independent.


На борту корабля нашли сотни амфор, большинство из которых сохранились почти идеально. Амфоры, обнаруженные на борту, обычно использовались для перевозки жидкостей - масла, вина. Такие артефакты довольно распространены в Средиземноморье.


"Эта находка - важный образец древнеримского корабля, который попал в шторм и пытался добраться до берега. Она также дает представление о морских торговых путях в те времена", - прокомментировали в полиции.


Источник:

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Метки: Видео   амфора   в мире   древнеримский корабль   корабль   находка   новости   
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3  комментария
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rutt Полчаса назад
Додумаются не открывать ? Ну или хотя бы через пару лет.
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Александр 24 минуты назад
А продолжение будет? Сохранилось там внутри (амфор) чего-нибудь, или это была баржа со "стеклотарой"?
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