У берегов Италии найден древнеримский корабль с сотнями уцелевших амфор

Корабль найден у порта Чивитавеккья, примерно в 80 км к северо-западу от Рима, на песчаном дне на глубине около 160 м. Он был обнаружен отрядом искусств итальянской полиции, который занимается защитой культурного наследия страны, передает The Independent.





На борту корабля нашли сотни амфор, большинство из которых сохранились почти идеально. Амфоры, обнаруженные на борту, обычно использовались для перевозки жидкостей - масла, вина. Такие артефакты довольно распространены в Средиземноморье.





"Эта находка - важный образец древнеримского корабля, который попал в шторм и пытался добраться до берега. Она также дает представление о морских торговых путях в те времена", - прокомментировали в полиции.