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Сообщество Без кота и жизнь не та 1686 постов • 477 подписчиков подписаться
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Котику надоело лежать и ничего не делать целыми днями, поэтому он придумал для себя важную работу

Котику надоело лежать и ничего не делать целыми днями, поэтому он придумал для себя важную работу

Автор:
02 августа 2023 08:52
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   важная работа   животные   котик   милота   почта   
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Он ежедневно приносит свежую почту хозяйке, радостно встречая почтальона. Кстати, он даже ни разу не проспал дежурство!

Надеемся, ежемесячная премия в виде рыбов полагается.

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Метки: Видео   важная работа   животные   котик   милота   почта   
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9  комментариев
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4k
Alex 2 часа назад
Очень важная и ответственная работа!
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873
Иван 40 минут назад
был бы у меня такой кот..
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2k
Froll 42 минуты назад
Всех мышей переловил,теперь другим делом занялся.Трудолюбивый кот-радость в семье.
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5k
Евгений Д 48 минут назад
какой умный и хороший котяра
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7k
perekrestok Час назад
Котейка молодец! Сам себе работу нашел и добросовестно ее исполняет!
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4k
leofox Час назад
Умничка какая
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940
ruslan d Час назад
Мой плед с кровати на кухню тащит ))))
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1k
MrAnderson Час назад
Котопес ))
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