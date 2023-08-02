Котику надоело лежать и ничего не делать целыми днями, поэтому он придумал для себя важную работу

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Он ежедневно приносит свежую почту хозяйке, радостно встречая почтальона. Кстати, он даже ни разу не проспал дежурство!
Надеемся, ежемесячная премия в виде рыбов полагается.
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