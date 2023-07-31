FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1217 постов • 216 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Видео > Сообщество Медицина на Фишках
В Кузбассе медики скорой помощи избили пациента, но не заметили, что их записала камера

В Кузбассе медики скорой помощи избили пациента, но не заметили, что их записала камера

Автор:
31 июля 2023 08:42
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   врачи   избили   кузбасс   негатив   пациент   
1605
1
1


Врачи скорой помощи в Кемеровской области избили мужчину, к которому приехали на вызов. Видео происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Кузбасс" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что бригада приехала на вызов лежащего на земле мужчины. Однако вместо первой помощи врачи стали пинать и бить его, а потом вылили на его голову воду. Пользователи в комментариях сильно возмутились поведением медиков. Они разделились на два лагеря: кто-то выступил против такого отношения к пациентам, а другие заявили, что уставшие врачи после большой смены справедливо обошлись с мужчиной. Прокомментировал ситуацию и Минздрав Кузбасса.


"Бригада медицинских работников на данном видео работает в частной скорой помощи ООО "Скорая помощь", которая не является подведомственной Министерству здравоохранения Кузбасса. В любом случае мы приносим извинения за коллег. Произошедшее категорически недопустимо", — говорится в сообщении.


В министерстве также добавили, что ведомство вместе с компанией разбирается в ситуации. Сотрудники отстранены от работы, а по факту произошедшего будут организованы проверка и приняты дисциплинарные меры.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Видео   врачи   избили   кузбасс   негатив   пациент   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
Седой Час назад
Да он пьяный в синьку, таких "пациентов" на базаре 5 копеек за пучок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Остап_Бендер_Задунайский 2 минуты назад
Выздоравливай блЭт

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Maximvs 12 минут назад
Я на стороне медиком. Избиений не увидел. А то, что в чувство приводят синяка - это да.
Придите в приемный покой дежурной больницы - насмотритесь таких персонажей, что через 20 минут захотите их добить. Особенно пьяных с черепно-мозговыми травмами. Те еще барагозы (потому в больницы и попадают).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Полчаса назад
Вызов частной скорой стоит денег... То есть человек еще и деньги заплатит за то, что его бригада скорой отпинала.
Ладно, я пьяных тоже не люблю, но зачем сразу бить? Просто чтобы в чувства привести? Я думал, что такой метод уже устарел, особенно в частной скорой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
249
Ариманов Дмитрий 11 минут назад
Заплатит тот, кто вызывал. А вызывать частников на пьяного, валяющегося на улице, это вообще отдельный вид странных дел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Stargazer Полчаса назад
Какая-то сердобольная идиотина вызвала скорую из-за валяющегося поперёк улицы бухого алкаша.
Слышно же, что ему медик говрит "Вставай!" а в ответ: "Иди на...!".
Несколько лещей получил вполне мебе заслуженно.

А в это время кому-то могло быть реально плохо, но скорую вместо реальной работы отвлекли на это бухое чудо.

Минусаторы: в следующий раз, если не дай бог, вам понадобится вызвать скорую и она будет долго ехать(опять же не дай бог) - вспмните этот видос..
Алкаши, скучающие бабки с вечным "давлением", пугливые мамки, просто неврастеники - погубили народу чёт знает сколько, именно отвлевая оперативную медицинскую помощь на всякую ерунду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172
Александр Шевченко Stargazer 17 минут назад
Плюсатор , когда будут пинать тебя или твоих родственников прям с ходу вспомни это видео. Если он действительно пьян, а у него не инсульт или ещё чего (типа гликемии или белочки) - вызовите специально обученных людей за нарушение правопорядка - иначе это не медики (забшие клятву гипократа), а конченая гопота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172
Александр Шевченко Maximvs 2 минуты назад
Я со скорой общался каждые пару месяцев, как и с реанимацией. Есть такая болезнь гишрунга в младенчесиве очень тяжело диагностируется, можете почитать, лаптоскопия все с связанные с ней потом осложнения ( типа гастроэндороколита) 4 года на учёте, а теперь ещё и сахарный диабет 1 тип в подарок. Так вот ни разу не было чтоб мне плохое слово сказали, а эти товарищи - позор скорой помощи. Свои проблемы и неудачи, ненужно проэциповать на пациентов- если тебя не устраивает твоя работа - ищи новую, весь пир открыт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
917
ruslan d 37 минут назад
Суки , по другому не сказать ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Fat Lynx 45 минут назад
Во дебилы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Egoro Час назад
Щас будут писать, что это другое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1329330



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Намешалось
Намешалось
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато правда

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#кино#сарказм#знаменитости#мигранты#алкоголь#фильм
#животные#история#Прикол#милота#Россия#интересно#пассажиры#подборка#роль
#СССР#в мире#забавно#новости#медведь#Китай#США#драка#съемка
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту "Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться