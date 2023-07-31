В Кузбассе медики скорой помощи избили пациента, но не заметили, что их записала камера

На кадрах видно, что бригада приехала на вызов лежащего на земле мужчины. Однако вместо первой помощи врачи стали пинать и бить его, а потом вылили на его голову воду. Пользователи в комментариях сильно возмутились поведением медиков. Они разделились на два лагеря: кто-то выступил против такого отношения к пациентам, а другие заявили, что уставшие врачи после большой смены справедливо обошлись с мужчиной. Прокомментировал ситуацию и Минздрав Кузбасса.





"Бригада медицинских работников на данном видео работает в частной скорой помощи ООО "Скорая помощь", которая не является подведомственной Министерству здравоохранения Кузбасса. В любом случае мы приносим извинения за коллег. Произошедшее категорически недопустимо", — говорится в сообщении.





В министерстве также добавили, что ведомство вместе с компанией разбирается в ситуации. Сотрудники отстранены от работы, а по факту произошедшего будут организованы проверка и приняты дисциплинарные меры.