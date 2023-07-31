В Кузбассе медики скорой помощи избили пациента, но не заметили, что их записала камера

Врачи скорой помощи в Кемеровской области избили мужчину, к которому приехали на вызов. Видео происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Кузбасс" в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что бригада приехала на вызов лежащего на земле мужчины. Однако вместо первой помощи врачи стали пинать и бить его, а потом вылили на его голову воду. Пользователи в комментариях сильно возмутились поведением медиков. Они разделились на два лагеря: кто-то выступил против такого отношения к пациентам, а другие заявили, что уставшие врачи после большой смены справедливо обошлись с мужчиной. Прокомментировал ситуацию и Минздрав Кузбасса.
"Бригада медицинских работников на данном видео работает в частной скорой помощи ООО "Скорая помощь", которая не является подведомственной Министерству здравоохранения Кузбасса. В любом случае мы приносим извинения за коллег. Произошедшее категорически недопустимо", — говорится в сообщении.
В министерстве также добавили, что ведомство вместе с компанией разбирается в ситуации. Сотрудники отстранены от работы, а по факту произошедшего будут организованы проверка и приняты дисциплинарные меры.
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Придите в приемный покой дежурной больницы - насмотритесь таких персонажей, что через 20 минут захотите их добить. Особенно пьяных с черепно-мозговыми травмами. Те еще барагозы (потому в больницы и попадают).
Ладно, я пьяных тоже не люблю, но зачем сразу бить? Просто чтобы в чувства привести? Я думал, что такой метод уже устарел, особенно в частной скорой...
Слышно же, что ему медик говрит "Вставай!" а в ответ: "Иди на...!".
Несколько лещей получил вполне мебе заслуженно.
А в это время кому-то могло быть реально плохо, но скорую вместо реальной работы отвлекли на это бухое чудо.
Минусаторы: в следующий раз, если не дай бог, вам понадобится вызвать скорую и она будет долго ехать(опять же не дай бог) - вспмните этот видос..
Алкаши, скучающие бабки с вечным "давлением", пугливые мамки, просто неврастеники - погубили народу чёт знает сколько, именно отвлевая оперативную медицинскую помощь на всякую ерунду.