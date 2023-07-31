Когда в твоём доме живёт кот-кинокомпозитор

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Кот воспользовался музыкальным инструментом хозяина и сыграл мелодию, которую можно использовать для масштабного высокобюджетного драматического фильма.
Похоже, что у немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера появился конкурент среди животных.
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