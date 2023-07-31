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Сообщество Без кота и жизнь не та 1682 поста • 477 подписчиков подписаться
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Когда в твоём доме живёт кот-кинокомпозитор

Когда в твоём доме живёт кот-кинокомпозитор

Автор:
31 июля 2023 08:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кинокомпозитор   композитор   кот   ханс циммер   
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Кот воспользовался музыкальным инструментом хозяина и сыграл мелодию, которую можно использовать для масштабного высокобюджетного драматического фильма.

Похоже, что у немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера появился конкурент среди животных.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кинокомпозитор   композитор   кот   ханс циммер   
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4  комментария
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10k
Алексей 20 минут назад
У меня колонка дома ,ну большая прям ,по пояс примерно ,кот сука на нее ночью прыгает и лапами жмет на панель управления,2 раза ночью включал демонстрационный режим,2 раза был прединсульт
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28k
Lehoia Полчаса назад
Черт, у этого мохнатого явно есть вкус, скорее всего всю молодость он слушал Вангелиса.
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32k
Slonyash 50 минут назад
Любят потоптаться просто. По ноутбуку например, еще полежать на нем - милое дело!
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172
Patiot Slonyash Полчаса назад
Полученные при этом тексты можно опубликовать...
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