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На камчатке шоумен Павел Воля с женой встретились с популярным в соцсетях медведем

На камчатке шоумен Павел Воля с женой встретились с популярным в соцсетях медведем

Автор:
30 июля 2023 10:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Камчатка   животные   медведь   милота   павел воля   
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На Камчатке эстрадный артист Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой и детьми встретили на краевой трассе Петропавловск-Камчатский-Мильково медведя, который уже стал звездой соцсетей.

Шоумен опубликовал в своем телеграм-канале видео встречи с медведем. В ролике, снятом из салона автомобиля, видно, что молодой медведь долго ходил вокруг машины, вставал на задние лапы, чтобы заглянуть в салон.


«А у нас есть что-нибудь дать ему?», – спросила Ляйсан Утяшева. Ведущей объяснили, что давать хищнику ничего не надо.


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Метки: Видео   Камчатка   животные   медведь   милота   павел воля   
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4  комментария
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Дядюшка Ау 36 минут назад
Век Воли не видать - подумал Винни-Пух.
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15k
Андрей Донченко 4 минуты назад
Что можно сказать... Павел Воля человек небедный. Может позволить себе отдых на Камчатке.
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34k
Korolev 12 минут назад
Ссылка youtu.be
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73k
Татьяна Юсова 24 минуты назад
Туман летом приходит с океана практически каждый вечер и называется у местных "нанос". В смысле его наносит с океана на сушу.
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