На камчатке шоумен Павел Воля с женой встретились с популярным в соцсетях медведем

На Камчатке эстрадный артист Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой и детьми встретили на краевой трассе Петропавловск-Камчатский-Мильково медведя, который уже стал звездой соцсетей.
Шоумен опубликовал в своем телеграм-канале видео встречи с медведем. В ролике, снятом из салона автомобиля, видно, что молодой медведь долго ходил вокруг машины, вставал на задние лапы, чтобы заглянуть в салон.
«А у нас есть что-нибудь дать ему?», – спросила Ляйсан Утяшева. Ведущей объяснили, что давать хищнику ничего не надо.
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