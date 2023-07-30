На камчатке шоумен Павел Воля с женой встретились с популярным в соцсетях медведем

Шоумен опубликовал в своем телеграм-канале видео встречи с медведем . В ролике, снятом из салона автомобиля, видно, что молодой медведь долго ходил вокруг машины, вставал на задние лапы, чтобы заглянуть в салон.





«А у нас есть что-нибудь дать ему?», – спросила Ляйсан Утяшева. Ведущей объяснили, что давать хищнику ничего не надо.



