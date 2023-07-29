Робот-стилист уже умеет наращивать ресницы

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Компания работала над проектом около трех лет. Робот стоит около $ 125 000.
В Америке в салоне красоты используется робот Luum, который наращивает ресницы менее чем за 20 минут.
Филипп Санчес, генеральный директор компании Luum, отметил, что процесс наращивания ресниц идеально подходит для автоматизации.
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