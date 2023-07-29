FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10629 постов • 1445 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира
Робот-стилист уже умеет наращивать ресницы

Робот-стилист уже умеет наращивать ресницы

Автор:
29 июля 2023 11:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   жутко   люди   наращивание   ресницы   робот   стилист   
930
1
1


Компания работала над проектом около трех лет. Робот стоит около $ 125 000.

В Америке в салоне красоты используется робот Luum, который наращивает ресницы менее чем за 20 минут.

Филипп Санчес, генеральный директор компании Luum, отметил, что процесс наращивания ресниц идеально подходит для автоматизации.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   жутко   люди   наращивание   ресницы   робот   стилист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
878
Ольга 2 часа назад
как в старом анекдоте про машинку для бритья ног: но ведь ноги у всех разные! это только в первый раз...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1329150



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Намешалось
Намешалось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Постоянство признак мастерства

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#интересно#история#подборка#новости#драка#авто аварии#пляж
#животные#автомобили#Прикол#интересное#забавно#Москва#сарказм#аварии#фильм#соцсети
#люди#автомир#в мире#Автовсячина#кино#ДТП#США#СССР#полиция#деньги
Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться