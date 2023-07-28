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Приезжий ограбил офис микрозаймов в Краснодаре, но его сдала подруга

Приезжий ограбил офис микрозаймов в Краснодаре, но его сдала подруга

Автор:
28 июля 2023 12:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   деньги   кража   краснодар   криминал   микрозайм   новости   приезжий   
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В офис микрозаймов на улице 40-летия Победы ворвался мужчина и угрожая ножом похитил из кассы 10 400 руб и скрылся.

Полицейские установили авто, на котором в он приехал в качестве пассажира. Впоследствии, находившаяся за рулем женщина, вернулась на место преступления, где и была задержана. Со слов краснодарки, преступление совершил её знакомый, при этом она изначально не знала о его планах, но затем он стал нервничать и во всем признался. Желая урегулировать инцидент, женщина решила вернуть деньги.⠀

31-летний уроженца Красногорска залержали по горячим следам на одной из улиц Краснодара. Ранее мужчина уже был судим за грабеж.⠀

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Видео   деньги   кража   краснодар   криминал   микрозайм   новости   приезжий   
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5  комментариев
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36k
russger 7 минут назад
Дворником бы больше заработал. А теперь присядет на "пару лет". Сколько же дятлов на планете
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49k
turyst 19 минут назад
Прям музыка в голове заиграла, от такого заголовка.


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27k
БамбарбияКиргуду 42 минуты назад
Просто мало было.Был бы мильон,другое дело.
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275
no. 46 минут назад
десять лет за десять штук. конкурс дебилов нашел своего фаворита.
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15k
Shtoppi 51 минуту назад
<<Приезжий ограбил офис микрозаймов в Краснодаре...>>
---------
что ж... это было вполне ожидаемо.
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