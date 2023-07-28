Приезжий ограбил офис микрозаймов в Краснодаре, но его сдала подруга

В офис микрозаймов на улице 40-летия Победы ворвался мужчина и угрожая ножом похитил из кассы 10 400 руб и скрылся.
Полицейские установили авто, на котором в он приехал в качестве пассажира. Впоследствии, находившаяся за рулем женщина, вернулась на место преступления, где и была задержана. Со слов краснодарки, преступление совершил её знакомый, при этом она изначально не знала о его планах, но затем он стал нервничать и во всем признался. Желая урегулировать инцидент, женщина решила вернуть деньги.⠀
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31-летний уроженца Красногорска залержали по горячим следам на одной из улиц Краснодара. Ранее мужчина уже был судим за грабеж.⠀
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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник:
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что ж... это было вполне ожидаемо.