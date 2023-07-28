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Москвич нашёл миллион рублей и заработал уголовную статью

Москвич нашёл миллион рублей и заработал уголовную статью

Автор:
28 июля 2023 11:59
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   деньги   кража   потеря   статья   
2431
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Ничему людей чужие ошибки не учат.

Две недели назад рассеянный 28-летний житель Москвы положил на крышу своего автомобиля свёрток с миллионом рублей, которые ему подарили на свадьбу, сел за руль и поехал на дачу. По дороге конверт, естественно, сдуло ветром, а про деньги мужчина вспомнил только за городом.


Поначалу мужчина особо не беспокоился, решив, что оставил деньги дома. Но просмотрев запись с подъездной камеры, у молодожёнов едва не случился инфаркт — потерянные деньги на днях они планировали потратить на ипотеку. Разумеется, пришлось бежать в полицию. Стражи порядка отследили движение автомобиля по улицам города через камеры наблюдения, нашли в каком месте упал конверт — а там дело за малым. Промотали с нужной камеры запись вперёд и увидели, когда и кто присвоил конверт с деньгами.

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"Везунчиком" оказался 27-летний мигрант из ближнего зарубежья. Прогуливаясь с друзьями, он заметил на обочине подозрительный конверт и решил его поднять. А когда обнаружил в нём деньги, не стал идти в полицию и оставил находку себе. Пока полицейские устанавливали личность присвоившего чужие деньги мужчину, тот успел потратить 400 тысяч рублей. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").


Напомним, что буквально месяц назад похожая история приключилась с пенсионеркой из станицы Пластуновской Краснодарского края. Женщина тоже нашла полмиллиона рублей в забытой кем-то сумке, потратила часть денег и стала фигурантом уголовного дела о краже.

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Метки: Видео   Москва   деньги   кража   потеря   статья   
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57k
alertol Час назад
Меня одного смущает что человек с таким пакетом, вообще выпустил его из рук?

Я не беден, но даже 10 000р я не забуду просто на улице. Если для этого человека миллион не деньги (как для меня 100р на пиво дать алкашам у магазина) то может и не стоило заявлять в полицию?
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14k
Jearom 14 минут назад
спросил совета у юристов:
1. если нашли деньги - напишите заявление о находке, срок обращения в законе не указан - можете не в тот же момент нести. Главное - не тратить, если вас вычислят - наличие такого заявления с собой освободит от ответственности.
2. не факт, что потерявший уже написал заявление об утере. (совет для особо хитрозадых: попросите человека, у которого может быть такая сума на руках подать заявление об утере - с описанием примерного района утери и вида конверта.
3. Отнесите конверт в полицию, а лучше - в местную администрацию, зафиксируйте заявление о находке и факт сдачи находки.
4. Если настоящий потерявший не обратился - деньги отдадут липовому написавшему.
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18k
тов.Suhov 24 минуты назад
Фильм вспомнился.
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231
mik6059 Полчаса назад
Алгоритм. Нашёл - сам сделал фото места находки, упаковки, переписал номера купюр, данные оставляешь у себя, полиции не говорить - Несёшь в полицию - сдача по описи с номерами купюр, фото, заявление. Копии всего снова забираешь. Пусть ищут владельца. Нашли - требуешь по закону 20% с владельца ( статьи 227 - 229 ГК РФ). Не нашли за 6 месяцев собственника - всё твоё. ПыСы. Странно, что притягивают Кражу. Кража - тайное хищение чужого имущества. А тут находка. И растрата не проходит - нашедшему никто не вверял на хранение это имущество.
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231
mik6059 Сергей Попов 8 минут назад
Ну тут тонкий лёд)))))))))) Кражи по факту не было. Да, надо было принять меры к розыску собственника. Но тут деньги обезличены. Так что, только в полицию "за помощью" в поиске. Кстати, законодательно не запрещено получить находку под ответственное хранение у себя дома после заявление в полицию. А вот потом уже ст. 160 светит, если начал тратить)))))))))) Но никак не Кража. тут пробелы в законодательстве. А посему притягивают наиболее выигрышный вариант
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14k
Jearom Полчаса назад
на будущее - ничего не нужно тратить, спрячьте подальше - не где живете. Найденное нужно в тихом месте переложить в карман, а конверт демонстративно выкинуть в мусорный контейнер. Спросят - да, нашел, но выкинул - вдруг там белый порошок какой был. А уж кто там мусор забрал и куда на какой полигон увез - дело третье, хрен чего найдешь.
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391
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Интересно, много кто пошел бы в полицию с такой находкой ? Ну честно..)
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391
Человек Наблюдающий guess 23 минуты назад
Похвально!
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391
Человек Наблюдающий taxcop 21 минуту назад
Честнее было бы впаять статью потерявшему. Создал обстоятельства, повлекшее за собой преступление. Кто больше виноват, то кто соблазнил или тот кто соблазнился?)
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3k
Алекс 42 минуты назад
какая к херам кража????? если я найду на асфальте зажигалку, к примеру, то я ее спиз"""ил??? что за бред
и потом, кто докажет, что этот чувак не положил на крышу машины конверт с нарезанной бумагой, а потом заявил, что там лям был. а что не 3? не 10?
шито белыми нитками
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208
Ариманов Алекс 6 минут назад
Именно так: если ты нашёл зажигалку, поднял её и присвоил, то ты её украл. И это не бред, а справедливые реалии жизни.
И чтобы было предъяв наподобие тобой написанной, достаточно просто не присваивать чьё-либо имущество, даже лежащее на земле. Это просто.
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5k
BenderRodriguez 46 минут назад
А как доказать, что в свертке были деньги? Вот он скажет, к примеру, что там была бумага или ещё что?
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2k
kuchipachi 49 минут назад
Был у меня в жизни случай, что я миллион потерял, но не так, как в посте. Были открыты несколько вкладов в разных банках, и по завершению одного из них я забыл забрать деньги. В какой то момент, когда стал подбивать все деньги понял, что ляма нет. Начал думать что и как. Подозрения сразу пали, что не забирал из банка. Позвонил в банк, а они мне говорят, что вклада никакого нет. Неделю ходил с мыслью, что потерял лям, а где не могу вспомнить. Чего только в голову не приходило. Потом благодаря гугл перемещениям вычислил все таки, что в тот банк не ходил за деньгами. Позвонил туда и задрал вопрос уже не про вклад, а про счёт. Оказалось, что вклад не пролонгировался, а ушёл на отдельный счёт.
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3k
Едондер пуп 52 минуты назад
Вот интересно, если бы нашедший отнес это в полицию - был бы поиск по камерам таким же успешным?
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10k
Том Сойер Час назад
"....Две недели назад рассеянный 28-летний житель Москвы положил на крышу своего автомобиля свёрток с миллионом рублей, которые ему подарили на свадьбу, сел за руль и поехал на дачу. По дороге конверт, естественно, сдуло ветром, а про деньги мужчина вспомнил только за городом...." Б.л.яяяяяяя, реально - просто сказочный долпойоп!!!

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32k
albedo Час назад
Ответ простой - нашедшему надо было сказать, что пакет был с открытками.
И все - ему ничего бы не было.
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912
ruslan d Час назад
А как доказать , что то что он поднял и есть муль рублей , а не пакет из под Макдака ?
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6k
Станислав Час назад
Любую найденную вещь надо нести в полицию. Сколько случаев, когда вот так барсетку или сумочку находят, возвращают (даже без вознаграждения), а потом предъява прилетает, что там были бриллианты и денег 100500 миллионов тысяч долларов евро США.
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28k
Киры4 Час назад
Тихо с..л и ушёл, называется нашёл.
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13k
..: Атеист :.. Час назад
Положить на крышу лям и забыть..
потом вспомнить про бабки и подумать что они дома..

Вот это память и отношение к деньгам,пцц. Видать сумма небольшая для него.
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1
grazoe Час назад
странно что квалифицируют как кражу - тайное хищение, а он просто нашел.....
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208
Ариманов grazoe 8 минут назад
Забрал? Забрал. Тайно от владельца? Тайно. Всё верно, и давно пора избавляться от этого "просто нашёл, значит, можно брать".
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10k
Б.Касторский Час назад
Успел потратить 400к, значит будет что вспоминать на зоне... удивительно, что на подписке конечно.
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