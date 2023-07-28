Москвич нашёл миллион рублей и заработал уголовную статью

Две недели назад рассеянный 28-летний житель Москвы положил на крышу своего автомобиля свёрток с миллионом рублей, которые ему подарили на свадьбу, сел за руль и поехал на дачу. По дороге конверт, естественно, сдуло ветром, а про деньги мужчина вспомнил только за городом.





Поначалу мужчина особо не беспокоился, решив, что оставил деньги дома. Но просмотрев запись с подъездной камеры, у молодожёнов едва не случился инфаркт — потерянные деньги на днях они планировали потратить на ипотеку. Разумеется, пришлось бежать в полицию. Стражи порядка отследили движение автомобиля по улицам города через камеры наблюдения, нашли в каком месте упал конверт — а там дело за малым. Промотали с нужной камеры запись вперёд и увидели, когда и кто присвоил конверт с деньгами.

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