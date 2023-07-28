Москвич нашёл миллион рублей и заработал уголовную статью

Ничему людей чужие ошибки не учат.
Две недели назад рассеянный 28-летний житель Москвы положил на крышу своего автомобиля свёрток с миллионом рублей, которые ему подарили на свадьбу, сел за руль и поехал на дачу. По дороге конверт, естественно, сдуло ветром, а про деньги мужчина вспомнил только за городом.
Поначалу мужчина особо не беспокоился, решив, что оставил деньги дома. Но просмотрев запись с подъездной камеры, у молодожёнов едва не случился инфаркт — потерянные деньги на днях они планировали потратить на ипотеку. Разумеется, пришлось бежать в полицию. Стражи порядка отследили движение автомобиля по улицам города через камеры наблюдения, нашли в каком месте упал конверт — а там дело за малым. Промотали с нужной камеры запись вперёд и увидели, когда и кто присвоил конверт с деньгами.
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"Везунчиком" оказался 27-летний мигрант из ближнего зарубежья. Прогуливаясь с друзьями, он заметил на обочине подозрительный конверт и решил его поднять. А когда обнаружил в нём деньги, не стал идти в полицию и оставил находку себе. Пока полицейские устанавливали личность присвоившего чужие деньги мужчину, тот успел потратить 400 тысяч рублей. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").
Напомним, что буквально месяц назад похожая история приключилась с пенсионеркой из станицы Пластуновской Краснодарского края. Женщина тоже нашла полмиллиона рублей в забытой кем-то сумке, потратила часть денег и стала фигурантом уголовного дела о краже.
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Я не беден, но даже 10 000р я не забуду просто на улице. Если для этого человека миллион не деньги (как для меня 100р на пиво дать алкашам у магазина) то может и не стоило заявлять в полицию?
1. если нашли деньги - напишите заявление о находке, срок обращения в законе не указан - можете не в тот же момент нести. Главное - не тратить, если вас вычислят - наличие такого заявления с собой освободит от ответственности.
2. не факт, что потерявший уже написал заявление об утере. (совет для особо хитрозадых: попросите человека, у которого может быть такая сума на руках подать заявление об утере - с описанием примерного района утери и вида конверта.
3. Отнесите конверт в полицию, а лучше - в местную администрацию, зафиксируйте заявление о находке и факт сдачи находки.
4. Если настоящий потерявший не обратился - деньги отдадут липовому написавшему.
«Доводы осуждённой судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований статьи 227 ГК РФ (находка) она не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи её законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган», указали в суде.
Ежели тобой управляют соблазны, а не голова, то ты жЫвотное. А жЫвотное должно сидеть в клетке.
и потом, кто докажет, что этот чувак не положил на крышу машины конверт с нарезанной бумагой, а потом заявил, что там лям был. а что не 3? не 10?
шито белыми нитками
И чтобы было предъяв наподобие тобой написанной, достаточно просто не присваивать чьё-либо имущество, даже лежащее на земле. Это просто.
-В полицию ходил?
-Ходил, не они!"
И все - ему ничего бы не было.
потом вспомнить про бабки и подумать что они дома..
Вот это память и отношение к деньгам,пцц. Видать сумма небольшая для него.
Как говорится - какие ваши доказательства?