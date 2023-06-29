Пенсионерка нашла полмиллиона рублей и заработала уголовную статью

Два дня назад 67-летняя жительница станицы Пластуновской Краснодарского края вышла из магазина и наткнулась у дверей на сиротливо лежащую мужскую сумку. Она заглянула внутрь и увидела крупную сумму денег. Обрадовавшись находке, она спешным шагом направилась домой, выкинув по дороге документы владельца.

На следующий день "везучая" пенсионерка отправилась на шопинг, успев потратить какую-то сумму найденных денег на одежду. Но счастье длилось недолго. В станице Пластуновской живёт примерно 11 тысяч человек. И даже если бы перед магазином не было камер наблюдения, женщину бы всё равно нашли в считанные дни.