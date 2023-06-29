Пенсионерка нашла полмиллиона рублей и заработала уголовную статью

В прямом смысле подняла статью с пола.
Два дня назад 67-летняя жительница станицы Пластуновской Краснодарского края вышла из магазина и наткнулась у дверей на сиротливо лежащую мужскую сумку. Она заглянула внутрь и увидела крупную сумму денег. Обрадовавшись находке, она спешным шагом направилась домой, выкинув по дороге документы владельца.
На следующий день "везучая" пенсионерка отправилась на шопинг, успев потратить какую-то сумму найденных денег на одежду. Но счастье длилось недолго. В станице Пластуновской живёт примерно 11 тысяч человек. И даже если бы перед магазином не было камер наблюдения, женщину бы всё равно нашли в считанные дни.
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Рассеянный владелец сумки заявил о пропаже в тот же день. Внутри, по его словам, находилось полмиллиона рублей. Пенсионерку полицейские отыскали через сутки, но все деньги вернуть владельцу не смогли.
Как сообщили в краснодарском главке МВД, в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Ей грозит до 6 лет колонии. Впрочем, скорее всего, пенсионерка отделается условным сроком, если, разумеется, у неё ранее не было проблем с законом.
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Я помню, когда-то давно, ещё в СССР был такой развод на деньги. Вы на видном месте находите кошелёк с крупной суммой денег, подбираете его. Через некоторое время к вам подходит человек и говорит что он всё видел и за молчание требует половину суммы. Вы от жадности (ведь половина больше чем ничего) отдаёте ему, он быстро удаляется. Через некоторое время вас догоняет наряд милиции с человеком который потерял этот кошелёк... и вы попали на половину суммы. С доказательствами всё было в порядке - свидетели или квиток из сберкассы и т.п.
"любое преступление оставляет за собой экономический след"(с)
по тратам бы ее нашли, она же вон сразу за шмотьем кинулась, в деревне, на 11 тысяч, все друг друга в лицо знают, а завистливые сосдеди по советской привычки еще и считают сколько раз ты задень в будку срать ходишь...
Нет, так не работает. Найти можно, если потом сообщить в правоохранительные органы. А так кража чужого (!) имущества. И не говорите, что она не знала и тратить пошла на радостях.
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лучше так, чем мусорам на прямки находки носить - себе дороже выйдет. эти фуфелы потом на доброго самаритянина всех собак и повесят, когда "внезапно" владелец вещи, заяву о краже или грабеже накрапает. доказывай потом что ты не верблюд.
другой ГОВОРИТ "ничего не было, вы сами припрятали, а на меня валите .."