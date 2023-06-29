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Пенсионерка нашла полмиллиона рублей и заработала уголовную статью

Пенсионерка нашла полмиллиона рублей и заработала уголовную статью

Автор:
29 июня 2023 12:13
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   деньги   кража   краснодарский край   находка   полиция   статья   сумка   
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В прямом смысле подняла статью с пола.

Два дня назад 67-летняя жительница станицы Пластуновской Краснодарского края вышла из магазина и наткнулась у дверей на сиротливо лежащую мужскую сумку. Она заглянула внутрь и увидела крупную сумму денег. Обрадовавшись находке, она спешным шагом направилась домой, выкинув по дороге документы владельца.


На следующий день "везучая" пенсионерка отправилась на шопинг, успев потратить какую-то сумму найденных денег на одежду. Но счастье длилось недолго. В станице Пластуновской живёт примерно 11 тысяч человек. И даже если бы перед магазином не было камер наблюдения, женщину бы всё равно нашли в считанные дни.

Рассеянный владелец сумки заявил о пропаже в тот же день. Внутри, по его словам, находилось полмиллиона рублей. Пенсионерку полицейские отыскали через сутки, но все деньги вернуть владельцу не смогли.


Как сообщили в краснодарском главке МВД, в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Ей грозит до 6 лет колонии. Впрочем, скорее всего, пенсионерка отделается условным сроком, если, разумеется, у неё ранее не было проблем с законом.



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Метки: Видео   деньги   кража   краснодарский край   находка   полиция   статья   сумка   
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15  комментариев
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4k
Natalia 45 минут назад
И вот именно эта категория стариков громче всех возмущается о том, чтобы им везде уступали, что поколение говно, жизнь говно. Надеюсь, она срок получит, условку за потраченную (наверняка немаленькую сумму) вообще ни о чем.
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6k
ekarataev Полминуты назад
Ну и нафига бабке срок вешать? Возместить нанесенный ущерб в двойном размере и показать по телевизору по первому каналу. Нет денег - обязать взять кредит на возмещение. А так получается и мужик по бабкам в минус и бабке судимость и инфаркт после радости.
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10k
Летучий Мыш 3 минуты назад
Особенно понравился момент с выброшенными документами...
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6k
Дмитрий Горчилин 6 минут назад
Умные люди понимают, что ничейного миллиона не бывает, ни посадят так убьют. Именно потому правильная модель поведения- вернуть деньги владельцу. При чем, из соображений безопасности, вернуть с участием полиции. При этом человек может рассчитывать на небольшую, но абсолютно легальную премию.
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6k
fin4all 9 минут назад
А могла бы в соответствии с ст 229 ГК РФ получить 100 тысяч рублей на законных основаниях
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29k
Юрьевич 22 минуты назад
Это ей повезло, что владелец сумки назвал сумму пол ляма. А мог бы назвать и 2 и3! Свидетелей то нет, кто знал сколько в сумке лежало.

Я помню, когда-то давно, ещё в СССР был такой развод на деньги. Вы на видном месте находите кошелёк с крупной суммой денег, подбираете его. Через некоторое время к вам подходит человек и говорит что он всё видел и за молчание требует половину суммы. Вы от жадности (ведь половина больше чем ничего) отдаёте ему, он быстро удаляется. Через некоторое время вас догоняет наряд милиции с человеком который потерял этот кошелёк... и вы попали на половину суммы. С доказательствами всё было в порядке - свидетели или квиток из сберкассы и т.п.
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919
ruslan d 39 минут назад
Интересно как бы ее нашли без камер ?
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10k
Б.Касторский 53 минуты назад
Что значит нашла? Вот такая божий одуванчик. Шла, шла и копеечку нашла, пошла на базар и купила самовар (с)
Нет, так не работает. Найти можно, если потом сообщить в правоохранительные органы. А так кража чужого (!) имущества. И не говорите, что она не знала и тратить пошла на радостях.
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8k
Дмитрий 53 минуты назад
По тому Шта хотя присвоение найденного и не образует состав преступления, но законно пользоваться с момента обнаружения находки не получится. Необходимо заявить в полицию о найденном и если через определённый срок владелец не найдётся, то вот тогда вы сможете в полной мере распорядится найденным. Не маловажно где вы нашли вещь. При обстоятельствах, "как у пенсионерки", 99.9% суд решит, что вы похитили данное имущество. Так что -нашёл! Отдай хотя бы сотрудникам магазина....от греха по- дальше!
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