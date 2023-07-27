С такой не пропадёшь: бой-баба на пляже во Владивостоке нокаутировала пару отдыхающих

Некоторым женщинам по плечу не только тушение пожаров и дрессура опасных животных. За спиной такой защитницы ни один мужик не пропадет.
В соцсетях завирусилась драка в одном из кафе на пляже в бухте Лазурная (Шамора). Жительница Владивостока, видимо, имела какие-то претензии к парочке отдыхающих. Словесный способ улаживания спора, похоже, не дал результата, и дама пошла в бой.
Сначала она уложила оппонентку, а после принялась за её мужчину. После встречи с мадам оба спорщика оказались на земле, а она отправилась на своё место продолжать отдыхать.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки и ненормативная лексика!
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Очевидцы, снимавшие видео, предпочли в конфликт не вмешиваться. Себе дороже. О последствиях инцидента не сообщается.
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