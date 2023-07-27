С такой не пропадёшь: бой-баба на пляже во Владивостоке нокаутировала пару отдыхающих

В соцсетях завирусилась драка в одном из кафе на пляже в бухте Лазурная (Шамора). Жительница Владивостока, видимо, имела какие-то претензии к парочке отдыхающих. Словесный способ улаживания спора, похоже, не дал результата, и дама пошла в бой.

Сначала она уложила оппонентку, а после принялась за её мужчину. После встречи с мадам оба спорщика оказались на земле, а она отправилась на своё место продолжать отдыхать.