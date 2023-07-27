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С такой не пропадёшь: бой-баба на пляже во Владивостоке нокаутировала пару отдыхающих

С такой не пропадёшь: бой-баба на пляже во Владивостоке нокаутировала пару отдыхающих

Автор:
27 июля 2023 15:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Владивосток   Шамора   бой-баба   драка   есть женщины в русских селеньях   конфликт   пляж   
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Некоторым женщинам по плечу не только тушение пожаров и дрессура опасных животных. За спиной такой защитницы ни один мужик не пропадет.

В соцсетях завирусилась драка в одном из кафе на пляже в бухте Лазурная (Шамора). Жительница Владивостока, видимо, имела какие-то претензии к парочке отдыхающих. Словесный способ улаживания спора, похоже, не дал результата, и дама пошла в бой.


Сначала она уложила оппонентку, а после принялась за её мужчину. После встречи с мадам оба спорщика оказались на земле, а она отправилась на своё место продолжать отдыхать.



Очевидцы, снимавшие видео, предпочли в конфликт не вмешиваться. Себе дороже. О последствиях инцидента не сообщается.

Источник:

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Метки: Видео   Владивосток   Шамора   бой-баба   драка   есть женщины в русских селеньях   конфликт   пляж   
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13  комментариев
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2k
RaiJu Полчаса назад
Быдло, у нее от женщины только [мат]
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9k
Garpia121 10 минут назад
Это не женщина, это быдло бесполое. Затевая драку, такое существо, автоматически становится спарринг партнером.
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5k
Наталья 16 минут назад
А это точно женщина?
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26k
Влад 20 минут назад
Черт ли сладит с бабой гневной?
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16k
ss Полчаса назад
Свиньи...
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9k
МихА Полчаса назад
Баба ЗЭНА пузатая
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15k
Shtoppi 37 минут назад
мож она в омоне работает или еще где? или просто спортсменка и т. д.? ))))
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10k
Борис Карабанов 42 минуты назад
О, прекрасный пол! В очередной раз преклоняю колени!
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1k
Darki 45 минут назад
Порадовала синь в бюирюзовом купальнике,чисто крыса по поведению.
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312
София 48 минут назад
Нет слов !
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883
Damvrot Hohlam 54 минуты назад
это транс походу был , "лыжница норвежская".
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