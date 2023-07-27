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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 483 поста • 26 подписчиков подписаться
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Отчаянный мститель устроил поджог в зоне разгрузки продукции "КФС"

Отчаянный мститель устроил поджог в зоне разгрузки продукции "КФС"

Автор:
27 июля 2023 10:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Поджог   зона разгрузки   кфс   неадекват   шум   
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И залил из баллончика работника — мужчину довёл постоянный шум по соседству.


37-летний Миша, который живёт рядом, пошёл к бургерной около трёх ночи — но не ради дожёра. После его срыва сотруднику пришлось экстренно промывать глаза молоком, а булочки и соусы пожарились ещё до попадания в печь.

Нервного господина уже задержали и возбудили уголовное дело за хулиганство. Сейчас он в изоляторе — с теплотой и сожалением вспоминает вкус хрустящей курочки.

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Метки: Видео   Поджог   зона разгрузки   кфс   неадекват   шум   
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3  комментария
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
В какой-то степени его можно понять.
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9k
Павел 36 минут назад
По тому что не хрен в жилых домах и под окнами разрешать открывать жральни.
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32k
albedo 2 часа назад
Может не стоит шуметь в 3 утра и не мешать людям спать?
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