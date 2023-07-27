Отчаянный мститель устроил поджог в зоне разгрузки продукции "КФС"



37-летний Миша, который живёт рядом, пошёл к бургерной около трёх ночи — но не ради дожёра. После его срыва сотруднику пришлось экстренно промывать глаза молоком, а булочки и соусы пожарились ещё до попадания в печь.



Нервного господина уже задержали и возбудили уголовное дело за хулиганство. Сейчас он в изоляторе — с теплотой и сожалением вспоминает вкус хрустящей курочки.