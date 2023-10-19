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Быстрый и очень мобильный дрон

Быстрый и очень мобильный дрон

Автор:
19 октября 2023 09:21
Метки: Видео   в мире   дрон   интересно   квадрокоптер   скорость   
1670
1
1

Дрон разгоняется до 200 км/ч всего за 1 секунду. Впечатляющее зрелище.

Не моргайте, а то пропустите.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   дрон   интересно   квадрокоптер   скорость   
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8  комментариев
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5k
Babangdida Час назад
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
вот я примерно так с работы убегаю
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
а максимальная продолжительность полета - 3 секунды :)))))
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kaboza Час назад
млять, чуть не оглох...
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