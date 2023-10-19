Быстрый и очень мобильный дрон

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Дрон разгоняется до 200 км/ч всего за 1 секунду. Впечатляющее зрелище.
Не моргайте, а то пропустите.
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Скорость полётов и манёвров впечатляет. Максимальная скорость что-то там то ли под 300км/ч, толи даже больше.
Интересно, вояки их уже используют? Его же заипешся сбивать. :)