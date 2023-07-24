Жители Шушар огромным болтом напомнили об обещанном парке

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В посёлке Шушары появился новый арт-объект, напоминающий об обещаниях властей и застройщиков открыть там парк.
Огромный болт по задумке авторов указывает на то, что чиновники и девелоперы не спешат озеленять территорию за Старорусским проспектом.
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