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Жители Шушар огромным болтом напомнили об обещанном парке

Жители Шушар огромным болтом напомнили об обещанном парке

Автор:
24 июля 2023 13:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: art   Видео   болт   люди   обещание   парк   питер   
1084
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В посёлке Шушары появился новый арт-объект, напоминающий об обещаниях властей и застройщиков открыть там парк.

Огромный болт по задумке авторов указывает на то, что чиновники и девелоперы не спешат озеленять территорию за Старорусским проспектом.

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Метки: art   Видео   болт   люди   обещание   парк   питер   
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5  комментариев
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116
Андрей Л Час назад
Эти болты должны быть сотнями разбросаны по всем городам
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16k
Альф 57 11 минут назад
Свой культурный статус оправдывает Питер, вроде бы и болт - но Арт объект
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23k
sanchesS80 15 минут назад
Размечтались. Тут еще десяток многоквартирных домов еще засунуть можно. Территорию будут осваивать до упора.
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Всякая шушара будет ещё болты класть.
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