Работа не пахнет: мужчина упал в септик с нечистотами

Нестандартная просьба о помощи поступила огнеборцам пожарной части Ивановки Ивановского округа. Возле одного из кафе на территории села в септик с нечистотами упал мужчина. Самостоятельно выбраться из емкости амурчанин не смог.
Спасатели примчались на вызов и обнаружили, что глубина септика составляет около трех метров. При этом его наполненность была около полутора метров.
В первую очередь пожарные опустили в углубление трехколенную лестницу, чтобы мужчина по ней выбрался наверх. После неудачных попыток пострадавшего забраться по лестнице начальник караула принял решение сам спуститься в септик. Внизу он обвязал амурчанина спасательной веревкой вокруг тела и с помощью товарищей вытащил его из колодца, передает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.
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