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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 465 постов • 27 подписчиков подписаться
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Работа не пахнет: мужчина упал в септик с нечистотами

Работа не пахнет: мужчина упал в септик с нечистотами

Автор:
24 июля 2023 09:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   запах   нечистоты   пожарный   провалился   работа   
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Нестандартная просьба о помощи поступила огнеборцам пожарной части Ивановки Ивановского округа. Возле одного из кафе на территории села в септик с нечистотами упал мужчина. Самостоятельно выбраться из емкости амурчанин не смог.

Спасатели примчались на вызов и обнаружили, что глубина септика составляет около трех метров. При этом его наполненность была около полутора метров.


В первую очередь пожарные опустили в углубление трехколенную лестницу, чтобы мужчина по ней выбрался наверх. После неудачных попыток пострадавшего забраться по лестнице начальник караула принял решение сам спуститься в септик. Внизу он обвязал амурчанина спасательной веревкой вокруг тела и с помощью товарищей вытащил его из колодца, передает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Источник:

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Метки: Видео   запах   нечистоты   пожарный   провалился   работа   
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7  комментариев
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428
Dsident Час назад
Млять, да ни дай бог..
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8k
soar 10 минут назад
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10k
Сергей Попов Полчаса назад
Походу упавший был во вневменяемом состоянии. Потому и упал, потому и выбраться сам не мог.
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48k
Элек Мек Час назад
Новость месяца.
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13k
gavrosh Час назад
Говнодемон, явно на автопилоте.
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