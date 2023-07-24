Пассажиры устроили фотосессию на фоне разбитой машины в клумбе

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ДТП произошло в центральном районе Сочи. По словам очевидцев, водитель минивэна при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с машиной такси. От удара легковушка вылетела в клумбу и застряла под пальмой.
В результате ДТП никто не получил серьезных травм. Пассажиры такси вышли из машины и начали фотографироваться на фоне поврежденной легковушки, пишет Telegram-канал «ЧП Сочи». В это время в одном из автомобилей, который участвовал в аварии, находилась мать с младенцем.
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