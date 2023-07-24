FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 231 пост • 52 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Таксисты
Пассажиры устроили фотосессию на фоне разбитой машины в клумбе

Пассажиры устроили фотосессию на фоне разбитой машины в клумбе

Автор:
24 июля 2023 08:57
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Странные   клумба   люди   разбитая машина   такси   
663
1
1

ДТП произошло в центральном районе Сочи. По словам очевидцев, водитель минивэна при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с машиной такси. От удара легковушка вылетела в клумбу и застряла под пальмой.

В результате ДТП никто не получил серьезных травм. Пассажиры такси вышли из машины и начали фотографироваться на фоне поврежденной легковушки, пишет Telegram-канал «ЧП Сочи». В это время в одном из автомобилей, который участвовал в аварии, находилась мать с младенцем.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: Видео   Странные   клумба   люди   разбитая машина   такси   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

461917



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Креативный подход

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#СССР#картинки#Приколы#обман#подборка#Германия#медведь
#интересно#люди#история#познавательно#Россия#удивительно#природа#водитель#пьяный
#в мире#Юмор#факты#забавно#Мемы#Прикол#кот#пляж
Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться