Пассажиры устроили фотосессию на фоне разбитой машины в клумбе

В результате ДТП никто не получил серьезных травм. Пассажиры такси вышли из машины и начали фотографироваться на фоне поврежденной легковушки, пишет Telegram-канал «ЧП Сочи». В это время в одном из автомобилей, который участвовал в аварии, находилась мать с младенцем.