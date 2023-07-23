Удивительное открытие немца в московском магазине

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Друзья, скоро будет год и месяц как Bloomberg и Moody's сообщили о дефолте России по государственному долгу. Ну а о введенном против нас количестве санкций я вообще молчу.
Короче говоря, мы последних ежей без соли доедаем. А вот собственно говоря, и обещанный немец, который заглянул в обычный московский магазин и несколько взгрустнул от количества ежей заморских санкционных на прилавках да от разнообразия забугорных брендов.
Ну а что он хотел? Санкции ведь работают, да?
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Мы сами запретили ввоз продовольствия из недружественных стран.
остается только пожелать им не останавливаться и как можно скорее превратиться в аграрные территории и музей когда-то преуспевающих стран по совместительству.
Мясо без костей, называется мякоть.
Причем вне зависимости от региона и государственного строя
И могут лопатку от вырезки отличить.
А чиновники и олигархи не могут, говорят, билеты дорогие.
Это еще что!
Тут вот жители соседнего хохлокосмозоо, на серьезных щщах вещают, что мы у них унитазы воруем со стиралками.