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Сообщество Треники&Вареники 6690 постов • 3053 подписчика подписаться
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Удивительное открытие немца в московском магазине

Удивительное открытие немца в московском магазине

Автор:
23 июля 2023 10:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Германия   Россия   бренды   магазины   продукты   санкции   
3737
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Друзья, скоро будет год и месяц как Bloomberg и Moody's сообщили о дефолте России по государственному долгу. Ну а о введенном против нас количестве санкций я вообще молчу.

Короче говоря, мы последних ежей без соли доедаем. А вот собственно говоря, и обещанный немец, который заглянул в обычный московский магазин и несколько взгрустнул от количества ежей заморских санкционных на прилавках да от разнообразия забугорных брендов.


Ну а что он хотел? Санкции ведь работают, да?

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Метки: Видео   Германия   Россия   бренды   магазины   продукты   санкции   
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32  комментария
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329
Серега 2 часа назад
Ну и мы так то удивляемся от цен на эти товары.Все выше и выше и выше.
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127
unclejohn 18 секунд назад
Цены снижали только в 1948-м. Дальше только повышали.
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11k
Григорий Бабкин 9 минут назад
О как. А в дерьмократической лабасяндии этого гейдораса попросили бы перестать снимать, а начал бы быковать, вывели бы из магазина. И то, только потому, что ганс. Местного - коленом под сраку, иди жалуйся. На всех магазинах предупреждающие картинки для дебилов на запрет съёмок.
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6k
мемфрид 10 минут назад
И видео заблокировали)
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1k
Lenusya 12 минут назад
у нас проблема не в том, что ничего нет на полках, а в том что на наши зарплаты особо не разгуляешься, цены растут, а зарплаты обычных людей остаются прежними. И не надо мне рассказывать про то, что в Европе и США они выросли ещё больше, меня не интересует как у них, меня интересует, что у нас
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21k
иванов дмитрий 21 минуту назад
Вообще то запад со своей стороны ни каких санкций на продажу и поставку продовольствия не вводил.
Мы сами запретили ввоз продовольствия из недружественных стран.
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10k
Сол Гудман 36 минут назад
Видео не загружается
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15k
Shtoppi 59 минут назад
пусть в ес и дальше продолжают верить в сказки от тамошних пропагандонов, что в России все плохо и им нужно еще немного подождать до ее краха, и вот тогда они заживут.
остается только пожелать им не останавливаться и как можно скорее превратиться в аграрные территории и музей когда-то преуспевающих стран по совместительству.
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−19
Denis Час назад
Ценник просто растёт на 10ки процентов. Индейка стоила в районе 300 руб за кг, сейчас 400+. Говядина мякоть 500 была, сейчас 700. Сам удивляюсь, когда в магазин прихожу.
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4k
Lurds Час назад
видео не проигрывается.........
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5k
Горожанин Час назад
Вот же мразь. Открыто западный человек подтверждает, что он хочет - что русским было плохо. Надо официально утвердить государственную доктрину - цель России и человечества - уничтожение Запада как такого. Избавление Земли от этого античеловеческого, змеиного рассадника. За четко сформулированной целью пойдут все народы. Когда СССР четко формулировал цель против капитализма и поддержки социализма в других странах - были победы и достижения. Когда была официально принята доктрина о мирном существовании двух систем - всё рухнуло. Запад нужно официально объявить злом человечества - это факт, который должен закреплён официально. Тогда будут победы, а не метания туда-сюда.
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Короче говоря, мы последних ежей без соли доедаем»

Это еще что!
Тут вот жители соседнего хохлокосмозоо, на серьезных щщах вещают, что мы у них унитазы воруем со стиралками.
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15k
banzai7 2 часа назад
Это он ещё в крупный гипермаркет не заходил. Там бы он совсем [мат].
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