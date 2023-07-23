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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 458 постов • 26 подписчиков подписаться
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Кадры разборок в стиле GTA со стрельбой и битами на Сахалине

Кадры разборок в стиле GTA со стрельбой и битами на Сахалине

Автор:
23 июля 2023 09:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Gta   Видео   Сахалин   биты   конфликт   мужчины   разборки   
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Жители домов на улице Вилкова в субботу увидели из своих окон настоящие экшн-сцены из фильмов. Около десятка мужчин на автомобилях устроили разборки посреди дороги.


Хулиганы вооружились битами, стреляли друг по другу и таранили машины. Мужчины за рулем пытались таранить не только машины, но и самих противников. Только чудом одному из них удалось убежать из-под колес.

Один из мужчин вооружился сразу двумя битами и пошел на противника, но в этот момент раздались звуки выстрелов. Один из хулиганов забрался на возвышенность и открыл стрельбу по противникам. Им пришлось разбежаться. 

После стрельбы мужчины начали кидать друг в друга биты и сцепились прямо на обочине. Многие очевидцы не поверили своим глазам и подумали, что наблюдают съемки фильма.

На место оперативно прибыли сотрудники МВД. Троих участников драки задержали, остальных разыскивают.

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Метки: Gta   Видео   Сахалин   биты   конфликт   мужчины   разборки   
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6  комментариев
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5k
pinbalist Час назад
Кажется зарождаются "святые девяностые" ч.2
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10k
Serg 15 минут назад
крутяк, отдаленно напомнило жизнь в 90-х прошлого века
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4k
glazz_19 20 минут назад
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10k
Dabus 51 минуту назад
Ну то есть толпа бандерлогов наскочила на двоих, которые этой толпе ещё и вломить умудрились ...
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15k
Shtoppi Час назад
прям вспомнились лихие 90-е.
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