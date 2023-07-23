Кадры разборок в стиле GTA со стрельбой и битами на Сахалине

Хулиганы вооружились битами, стреляли друг по другу и таранили машины. Мужчины за рулем пытались таранить не только машины, но и самих противников. Только чудом одному из них удалось убежать из-под колес.

Один из мужчин вооружился сразу двумя битами и пошел на противника, но в этот момент раздались звуки выстрелов. Один из хулиганов забрался на возвышенность и открыл стрельбу по противникам. Им пришлось разбежаться.

После стрельбы мужчины начали кидать друг в друга биты и сцепились прямо на обочине. Многие очевидцы не поверили своим глазам и подумали, что наблюдают съемки фильма.

На место оперативно прибыли сотрудники МВД. Троих участников драки задержали, остальных разыскивают.