Кадры разборок в стиле GTA со стрельбой и битами на Сахалине

Жители домов на улице Вилкова в субботу увидели из своих окон настоящие экшн-сцены из фильмов. Около десятка мужчин на автомобилях устроили разборки посреди дороги.
Хулиганы вооружились битами, стреляли друг по другу и таранили машины. Мужчины за рулем пытались таранить не только машины, но и самих противников. Только чудом одному из них удалось убежать из-под колес.
Один из мужчин вооружился сразу двумя битами и пошел на противника, но в этот момент раздались звуки выстрелов. Один из хулиганов забрался на возвышенность и открыл стрельбу по противникам. Им пришлось разбежаться.
После стрельбы мужчины начали кидать друг в друга биты и сцепились прямо на обочине. Многие очевидцы не поверили своим глазам и подумали, что наблюдают съемки фильма.
На место оперативно прибыли сотрудники МВД. Троих участников драки задержали, остальных разыскивают.
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