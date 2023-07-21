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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 449 постов • 25 подписчиков подписаться
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В Черногории пьяные россияне устроили дебошир: их выгнали и избили стульями

В Черногории пьяные россияне устроили дебошир: их выгнали и избили стульями

Автор:
21 июля 2023 10:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   драка   кафе   негатив   оскорбление   официанты   ресторан   черногория   
2200
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Русскоязычный турист оскорблял местных жителей и сотрудников заведения, после чего был избит стульями.

В этом инциденте участвовали четыре гражданина России, которые в состоянии алкогольного опьянения выехали на набережную черногорского курортного города, где едва не сбили местного мотоциклиста. Дальше они начали уничтожать все на своем пути.


Очевидцы рассказали, что, перекрыв своей машине набережную, россияне сначала снесли туристическое агентство, а затем напали на официанта ресторана, ранив ему голову.


Но на этом россияне не остановились и начали избивать владельца этого заведения питания. Другие сотрудники ресторана пытались защитить своих коллег, поэтому вступили в драку с наглыми "гостями", чтобы помешать им разрушить заведение.

Это видео сняли, когда сотрудники ресторана начали выгонять россиян и избивать их стульями. На нем также можно слышать слова: "Я русский, бл***". Что дальше произошло с россиянами – пока неизвестно.

Источник:

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Метки: Видео   драка   кафе   негатив   оскорбление   официанты   ресторан   черногория   
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30  комментариев
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3k
krokodilov 2 часа назад
"В Черногории пьяные россияне устроили дебошир: их выгнали и избили стульями"
Такое ощущение что пишет не русский "устроили дебоширы" может ДЕБОШ?
Кстати в инете посмотрел только помойки эту тему разгоняют.
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5k
alex 19 минут назад
да хохлы сто пудово под русских косили
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977
KASPER 36 минут назад
,,РАНИВ ЕМУ ГОЛОВУ,,...)))
Это что за хохол эту новость сочинял?
В ЕС кроме упоротых укропитеков ,занимающихся проституцией,воровством ,попрошайничеством ,пьянством и скрывающихся от ,.могилизации,, других ,,русскоговорящих,, НЕТ...)))
НЕ ЗАЧЕТ,ципсота...)))
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56k
Олег 55 минут назад
Автор, пока каникулы, подтяни русский язык. Тебе еще ЕГЭ сдавать
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6k
Leo Sun Час назад
Школота, ты почитай для начала, что такое "дебошир" и "дебош".
Откуда вы берётесь, недоумки?..

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2k
Руслан Час назад
Йопаные хохлы с постановочным видосом
С наступом обо@рались, с Зерновой сделкой прокатили, в НАТО не приняли, F-16 и Абрамсов не дают, значит надо выпустить провокационный видос и представить это в виде перемоги. Вся суть современной Хохляндии
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17
madball2011 Руслан 52 минуты назад
Вся суть несовременной паРАШИ!
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189
Кот Чеширский Час назад
Скорее всего фейк. Источник ссылается на сайт vijesti.me, но там этой новости не нашел.
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26
Александр Вьюшков Час назад
Дебошир - человек, устраивающий дебош. "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник".
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15k
Shtoppi 2 часа назад
стоит подождать заявление от МИД РФ или хотя бы от представителей посольства РФ в Черногории. а то потом выяснится что русские оказались кем-то другим.
все же понимают, что если кто-то говорит что он русский, это совсем не значит что он россиянин, а например гражданин какого-нить враждебного государства, которого за деньги наняли сделать провокацию.
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11k
Copycat 2 часа назад
ахаха вот это прикол конечно выдали) видео совершенно левое - но вокруг него украинские сми целую историю придумали "злые русские сбили мотоциклиста и пошли всё громить, за что их избили стульями"

давайте я так же историю придумаю а?
значит дело было так: "украинские беженцы, сильно накуролесили в одном кафе, напились погромили заведение и украли с бара часть выручки и несколько бутылок дорого алкоголя избив бармена, после чего скрылись. После чего через пару дней в кафе зашли русские туристы, и так как украинские беженцы почему то тоже говорят на русском, официанты в кафе перепутали русских услышав похожую речь и накинулись на них, из-за чего возник конфликт, именно по этому мужик кричит на видео что он русский, а не украинец, знатно охренев от такого недоразуменя" эта поучительная история выносит мораль о том что всё таки часто путают украинцев с остальными славянами там на западе, и из-за того что они часто ведут себя по свински страдают порой невинные люди

я то знаю откуда это видео и что там был за случай
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
И ведь эти приматы считают себя лучше и умнее других. Все остальные для них дикари, чурки и тд. Вот такой вот парадокс, робя.
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8k
Дмитрий 2 часа назад
"пьяные россияне устроили дебошир"....Бл.... Аффтор! Куда ты торопишься? Хоть бы прочитал, что написал.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Стая диких обезьян. Посадить на кол, сжечь, а потом выслать в свою деревню быкам хвосты крутить, если не могут адаптироваться в человеческом социуме.
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3k
Диагноз 2 часа назад
Необходимо помнить, что в информационной войне могут снимать постановочные видео для дискредитации наших сограждан. Конечно данный инцидент мог быть в реале, но опять же на видео видно как одни бьют других стульями и все. Фразу: "Я русский бл@т" вообще непонятно кто произносит, и это единственные слова на русском языке. Возможна закадровая озвучка. Плюс указанный источник 24тв.уа не вызывает доверия.
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9k
Antonium 2 часа назад
Это не русские. Это россиянцы. Посадите их лет на 20 там, здесь они нам не нужны.
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918
ruslan d 2 часа назад
Ну у таких надо паспорта отбирать по возвращении домой ...
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23k
ЦСКА 2 часа назад
П.здёжь! Это хохлы!
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17
madball2011 ЦСКА 50 минут назад
П"здёжь, это рашисты !!!
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17
madball2011 Алекс Полчаса назад
Зашкварься
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