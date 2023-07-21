"В Черногории пьяные россияне устроили дебошир: их выгнали и избили стульями"

Русскоязычный турист оскорблял местных жителей и сотрудников заведения, после чего был избит стульями.
В этом инциденте участвовали четыре гражданина России, которые в состоянии алкогольного опьянения выехали на набережную черногорского курортного города, где едва не сбили местного мотоциклиста. Дальше они начали уничтожать все на своем пути.
Очевидцы рассказали, что, перекрыв своей машине набережную, россияне сначала снесли туристическое агентство, а затем напали на официанта ресторана, ранив ему голову.
Но на этом россияне не остановились и начали избивать владельца этого заведения питания. Другие сотрудники ресторана пытались защитить своих коллег, поэтому вступили в драку с наглыми "гостями", чтобы помешать им разрушить заведение.
Это видео сняли, когда сотрудники ресторана начали выгонять россиян и избивать их стульями. На нем также можно слышать слова: "Я русский, бл***". Что дальше произошло с россиянами – пока неизвестно.
Источник:
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Такое ощущение что пишет не русский "устроили дебоширы" может ДЕБОШ?
Кстати в инете посмотрел только помойки эту тему разгоняют.
Можно ничего дальше не объяснять.
Это что за хохол эту новость сочинял?
В ЕС кроме упоротых укропитеков ,занимающихся проституцией,воровством ,попрошайничеством ,пьянством и скрывающихся от ,.могилизации,, других ,,русскоговорящих,, НЕТ...)))
НЕ ЗАЧЕТ,ципсота...)))
Откуда вы берётесь, недоумки?..
все же понимают, что если кто-то говорит что он русский, это совсем не значит что он россиянин, а например гражданин какого-нить враждебного государства, которого за деньги наняли сделать провокацию.
давайте я так же историю придумаю а?
значит дело было так: "украинские беженцы, сильно накуролесили в одном кафе, напились погромили заведение и украли с бара часть выручки и несколько бутылок дорого алкоголя избив бармена, после чего скрылись. После чего через пару дней в кафе зашли русские туристы, и так как украинские беженцы почему то тоже говорят на русском, официанты в кафе перепутали русских услышав похожую речь и накинулись на них, из-за чего возник конфликт, именно по этому мужик кричит на видео что он русский, а не украинец, знатно охренев от такого недоразуменя" эта поучительная история выносит мораль о том что всё таки часто путают украинцев с остальными славянами там на западе, и из-за того что они часто ведут себя по свински страдают порой невинные люди
я то знаю откуда это видео и что там был за случай
ни о каком сбитом мотоциклисте, порушенной турфирме и ещё чем то там речи нет, обыкновенный пьяный конфликт с переходом на личности и завязавшейся дракой
а в украинском сайте прям эпопею какую то придумали)