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В московском метро 18-летний молодой человек заснул в электропоезде и чуть не лишился имущества

В московском метро 18-летний молодой человек заснул в электропоезде и чуть не лишился имущества

Автор:
20 июля 2023 09:40
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Метро   воришка   люди   ограбление   поезд   сон   
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На станции "Проспект Мира" неизвестный выхватил у него из рук сумку, выбежал на платформу и попытался скрыться.

Потерпевший проснулся и быстро отреагировал: он догнал злоумышленника и сумел вернуть свои вещи.

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Метки: Видео   Метро   воришка   люди   ограбление   поезд   сон   
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2  комментария
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908
ruslan d 58 минут назад
Капец , вообще не стесняясь ...
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Fiverknot 4 минуты назад
Очередной идиот подымает статью с пола.
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