В московском метро 18-летний молодой человек заснул в электропоезде и чуть не лишился имущества

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На станции "Проспект Мира" неизвестный выхватил у него из рук сумку, выбежал на платформу и попытался скрыться.
Потерпевший проснулся и быстро отреагировал: он догнал злоумышленника и сумел вернуть свои вещи.
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