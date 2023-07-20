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На подмосковной станции на камеры попала сцена ограбления девушки

На подмосковной станции на камеры попала сцена ограбления девушки

Автор:
20 июля 2023 09:31
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Девушка   негатив   новости   ограбление   станция   электричка   
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Ранее судимый 44-летний мужчина выпотрошил ее сумку и похитил 10 тысяч рублей, несмотря на отчаянное сопротивление. Оперативники отследили в какую электричку прыгнул грабитель и быстро задержали его.

Но деньги рецидивист все же успел потратить.

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Метки: Видео   Девушка   негатив   новости   ограбление   станция   электричка   
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6  комментариев
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ruslan d Час назад
В таких случаях лучше не сопротивляться ...
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vasilykopkov 5 минут назад
Интересно, на что он успел потратить деньги в электричке...
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Anarasius

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