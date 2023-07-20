На подмосковной станции на камеры попала сцена ограбления девушки

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Ранее судимый 44-летний мужчина выпотрошил ее сумку и похитил 10 тысяч рублей, несмотря на отчаянное сопротивление. Оперативники отследили в какую электричку прыгнул грабитель и быстро задержали его.
Но деньги рецидивист все же успел потратить.
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