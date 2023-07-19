Мужчина устроил взрыв в помещении с банкоматами в Петербурге

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Хулиганская выходка попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах заметно, как злоумышленник наклоняется рядом с банкоматом и поджигает что-то, после этого в помещении произошел взрыв. В тамбуре, где были установлены банкоматы, выбило стекла, отвалилась штукатурка и облицовка потолка.
В момент происшествия в помещении не было людей. Предварительно, никто не пострадал. Злоумышленника разыскивают.
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