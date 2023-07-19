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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 441 пост • 25 подписчиков подписаться
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Мужчина устроил взрыв в помещении с банкоматами в Петербурге

Мужчина устроил взрыв в помещении с банкоматами в Петербурге

Автор:
19 июля 2023 09:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Врыв   банкомат   мужчина   питер   хулиган   
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Хулиганская выходка попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах заметно, как злоумышленник наклоняется рядом с банкоматом и поджигает что-то, после этого в помещении произошел взрыв. В тамбуре, где были установлены банкоматы, выбило стекла, отвалилась штукатурка и облицовка потолка.

В момент происшествия в помещении не было людей. Предварительно, никто не пострадал. Злоумышленника разыскивают.

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Метки: Видео   Врыв   банкомат   мужчина   питер   хулиган   
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4  комментария
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26k
Matrosskin Полчаса назад
Спасибо что поделились этим познавательным видео. Очень подробно.
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1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Я уж начал думать, что он уснул.
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23
ДедМаздай Полчаса назад
Зрелищно!
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75k
Viktor 36 минут назад
А толку?
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