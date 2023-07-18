FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14332 поста • 1681 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Мужчина поставил поилки на заднем дворе

Мужчина поставил поилки на заднем дворе

Автор:
18 июля 2023 09:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   вода   животные   забавно   милота   поилка   удивительно   
1635
1
1

Мужчина как-то заметил котов, который приходили пить воду на его земельном участке. И он решил установить камеру, чтобы посмотреть, кто ещё пользуется его щедростью.

Последнего я точно не ожидал увидеть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   вода   животные   забавно   милота   поилка   удивительно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
75k
Viktor Час назад
А если бы он ещё и кормилки поставил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Anners 2 минуты назад
Хм, а это точно не вольер в зоопарке?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
360
twincam 2 минуты назад
в скромности чуваку не занимать.... """чтобы посмотреть, кто ещё пользуется его щедростью"""... )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Alex 9 минут назад
Водяное перемирие )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
AlexWoyz 12 минут назад
не иначе рядом с заповедником живёт..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Vladimir Полчаса назад
И вот тут нам по-настоящему стало страшно ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Леший 42 минуты назад
от скунса все бегут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
banzai7 42 минуты назад
Он как Золушка всех животных притягивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
ДедМаздай 50 минут назад
Хорошо не теремок)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

461745



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Дождались на старость лет
Дождались на старость лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучше любого Тиндера

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#кино#знаменитости#красота#Китай#удивительно#полиция#Еда
#животные#Юмор#история#Россия#факты#ДТП#новости#Ynews#негатив#птицы
#в мире#интересно#интересное#машина#фильм#забавно#шоу бизнес#подборка#дети#сарказм
Дождались на старость лет Дождались на старость лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться