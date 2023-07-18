Мужчина поставил поилки на заднем дворе

1635
1
1
Мужчина как-то заметил котов, который приходили пить воду на его земельном участке. И он решил установить камеру, чтобы посмотреть, кто ещё пользуется его щедростью.
Последнего я точно не ожидал увидеть
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама