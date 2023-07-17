"Это вредительство просто!": Сергей Соседов устроил скандал из-за шума в отеле Витебска

Телеведущий пожаловался, что не может уснуть из-за громких звуков, которые он слышит в своём номере. Экспрессивный Соседов размахивал руками и показывал, как именно он ощущает эти "бабахи".
Музыкальный критик Сергей Соседов приехал в Витебск на фестиваль искусств, но город встретил его неласково. Днём какая-то женщина за окном читала стихи Бродского, а в первую же ночь телеведущий не смог сомкнуть глаз из-за странных и, главное, громких звуков, которые были слышны в его номере. Он спустился в фойе гостиницы и устроил скандал.
Соседов даже показал, какие звуки не давали ему уснуть. «Это вредительство просто! <…> Я все время слышу: „Бах, бах, бах“ <… > Я не могу заснуть из-за этих звуков!» — кипятился телеведущий.
По просьбе критика охранники поднялись в его номер, обошли гостиницу, но источника тревоги Соседова так и не нашли. Пришлось журналисту возвращаться к себе в крайнем раздражении и несолоно хлебавши.
С шумом все ясно, но чем Соседову помешали стихи Бродского?
Источник:
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видимо сереженька галимый приход словил, сел на измену и побежал устраивать истерику на основе своих галюнов и бэд трипа ))))))))))