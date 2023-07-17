"Это вредительство просто!": Сергей Соседов устроил скандал из-за шума в отеле Витебска

Музыкальный критик Сергей Соседов приехал в Витебск на фестиваль искусств, но город встретил его неласково. Днём какая-то женщина за окном читала стихи Бродского, а в первую же ночь телеведущий не смог сомкнуть глаз из-за странных и, главное, громких звуков, которые были слышны в его номере. Он спустился в фойе гостиницы и устроил скандал.

Соседов даже показал, какие звуки не давали ему уснуть. «Это вредительство просто! <…> Я все время слышу: „Бах, бах, бах“ <… > Я не могу заснуть из-за этих звуков!» — кипятился телеведущий.