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"Это вредительство просто!": Сергей Соседов устроил скандал из-за шума в отеле Витебска

"Это вредительство просто!": Сергей Соседов устроил скандал из-за шума в отеле Витебска

Автор:
17 июля 2023 12:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Витебск   Соседов   бессонница   гостиница   скандал   шоу бизнес   шум   
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Телеведущий пожаловался, что не может уснуть из-за громких звуков, которые он слышит в своём номере. Экспрессивный Соседов размахивал руками и показывал, как именно он ощущает эти "бабахи".

Музыкальный критик Сергей Соседов приехал в Витебск на фестиваль искусств, но город встретил его неласково. Днём какая-то женщина за окном читала стихи Бродского, а в первую же ночь телеведущий не смог сомкнуть глаз из-за странных и, главное, громких звуков, которые были слышны в его номере. Он спустился в фойе гостиницы и устроил скандал.


Соседов даже показал, какие звуки не давали ему уснуть. «Это вредительство просто! <…> Я все время слышу: „Бах, бах, бах“ <… > Я не могу заснуть из-за этих звуков!» — кипятился телеведущий.


По просьбе критика охранники поднялись в его номер, обошли гостиницу, но источника тревоги Соседова так и не нашли. Пришлось журналисту возвращаться к себе в крайнем раздражении и несолоно хлебавши.


С шумом все ясно, но чем Соседову помешали стихи Бродского?

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Метки: Видео   Витебск   Соседов   бессонница   гостиница   скандал   шоу бизнес   шум   
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20  комментариев
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8k
sedoisever Час назад
Ну, за стихи ничего не скажу, а вот за ночные бабахи, музыку и крики я бы 15 суток давал. Откуда-то берутся люди, которые не считают нужным вести себя потише.
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104
skorpin 2 минуты назад
Соседов похож на......
Ссылка youtu.be
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299
zolotoman 7 минут назад
Какое мерзкое педручио
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368
Sadik-mardik 8 минут назад
Мурло какое-то. Критик от слова кретин
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5k
alex 21 минуту назад
опять это [мат] пиарится
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66
Сергей Шипицын Полчаса назад
Накатанный пиар по пути "звезд"
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15k
Shtoppi 37 минут назад
<<По просьбе критика охранники поднялись в его номер, обошли гостиницу, но источника тревоги Соседова так и не нашли. Пришлось журналисту возвращаться к себе в крайнем раздражении и несолоно хлебавши.>>
-------
видимо сереженька галимый приход словил, сел на измену и побежал устраивать истерику на основе своих галюнов и бэд трипа ))))))))))
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5k
alex 42 минуты назад
педик окуевший-мат?
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5k
alex 42 минуты назад
[мат] тоже мат?
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5k
alex 42 минуты назад
как без мата написать? а разве [мат]-мат?
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5k
alex 43 минуты назад
[мат]
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5k
alex 43 минуты назад
[мат],сэр...
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3k
Едондер пуп 51 минуту назад
Соседов жалуется на соседов)) А источник тревоги - у него в ридикюле.
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3
Misha 57 минут назад
А не [мат] ли он часом?
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23k
ЦСКА Час назад
Ссылка www.youtube.com
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30k
Головасыр коричнештанник Час назад
товаришь принял немного больше обычного и накручивает. зачем этот тут размещать то?
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