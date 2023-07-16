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"Опасная штука!": более 20 лет назад Шакира впервые увидела телефон с камерой

"Опасная штука!": более 20 лет назад Шакира впервые увидела телефон с камерой

Автор:
16 июля 2023 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Время   Телефон   Япония   забавно   фанатки   шакира   
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В Сети завирусилось видео, снятое более 20 лет назад - Шакира во время поездки в Японию впервые увидела у своей поклонницы телефон с камерой.
Певица попросила посмотреть уникальный аппарат и сказала, что в Америке таких нет.

"Поверить не могу. Потрясающе! Где ты такой достала? Только представь, что будут творить папарацци", - сказала колумбийская звезда

Точная дата съемки не известна, но первые телефоны с камерами поступили в продажу в 1999-м году в Японии

Источник:

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Метки: Видео   Время   Телефон   Япония   забавно   фанатки   шакира   
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2  комментария
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
прикольно.
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151
Александр 17 минут назад
Шок сенсация, Шакиру шокировали!
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Deiz

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