"Опасная штука!": более 20 лет назад Шакира впервые увидела телефон с камерой

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В Сети завирусилось видео, снятое более 20 лет назад - Шакира во время поездки в Японию впервые увидела у своей поклонницы телефон с камерой.
Певица попросила посмотреть уникальный аппарат и сказала, что в Америке таких нет.
"Поверить не могу. Потрясающе! Где ты такой достала? Только представь, что будут творить папарацци", - сказала колумбийская звезда
Точная дата съемки не известна, но первые телефоны с камерами поступили в продажу в 1999-м году в Японии
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