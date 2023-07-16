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Вице-президент США нашла гениальный способ сохранить экологию, нужно просто... сократить численность населения

Вице-президент США нашла гениальный способ сохранить экологию, нужно просто... сократить численность населения

Автор:
16 июля 2023 09:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Камала Харрис   население   чистая энергия   экология   электромобили   
1601
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Вот пусть свое население в США и сокращает.

Камала Харрис выступила в Балтиморе, да так выступила, что многие зачесали затылки. Переживая за будущее поколение, политик призвала снижать уровень населения.


«Когда мы вкладываем деньги в чистую энергию, электромобили и сокращение населения, больше наших детей может дышать чистым воздухом и пить чистую воду»


Естественно, тут же пошли версии, что она просто перепутала слово «pollution» (загрязнение) со словом «population» (население). Оговорочка получилась так себе, особенно если учесть как активно продвигается политика смены пола у детей и прочие гендерные программы.


Ну, пожелаем ей удачи в нелегком деле сокращения населения США, главное, чтобы в другие страны не лезла со своей "экологической" программой.

Источник:

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Метки: Видео   Камала Харрис   население   чистая энергия   экология   электромобили   
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14  комментариев
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15k
Shtoppi 2 часа назад
<<Вице-президент США нашла гениальный способ сохранить экологию, нужно просто... сократить численность населения>>
---------
вот пусть с себя и начнут.
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1k
Николай 48 минут назад
Да да. Больше трансгендеров)))))
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25
Андрей Николай Полчаса назад
Больше трансгендеров = меньше трансгендеров
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2k
max 50 минут назад
Они всю жизнь этим занимаются. Первыми были индейцы, теперь мы.
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2k
Alexander Gorn 58 минут назад
Они этим уже довольно давно и занимаются различными способами. Так что она не "нашла способ", а просто проговорилась. И даже в этом она не первая - еще Гейтс в свое время заявил, что поставляемые его фондом в Африку вакцины (еще до ковида) будут сокращать население.
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11k
Летучий Мыш 2 часа назад
Да да, штаты надо сокращать)
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11k
ron 2 часа назад
Уничтожение части населения с целью улучшения жизни остальной части - это же и есть фашизм. или нет?
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Но всё остальное,как и про золотой лярд, это всё конечно конспирология, и всем шапочки из фольги нужно носить!


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847
Шурман 2 часа назад
Так Украина скоро будет самая экологичная зона , по их указке там скоро мужиков не останется , ну кроме команды боевых наркоманов .
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
с себя пусть начнет..вместе с Б\Домом, конгрессменами и сенаторами всякими ублюдочными фашистами.
*вот эти гниды ЛГБТщину и содомию навязывают..чтобы не плодился МИР
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