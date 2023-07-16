<<Вице-президент США нашла гениальный способ сохранить экологию, нужно просто... сократить численность населения>>

«Когда мы вкладываем деньги в чистую энергию, электромобили и сокращение населения, больше наших детей может дышать чистым воздухом и пить чистую воду»





Естественно, тут же пошли версии, что она просто перепутала слово «pollution» (загрязнение) со словом «population» (население). Оговорочка получилась так себе, особенно если учесть как активно продвигается политика смены пола у детей и прочие гендерные программы.





Ну, пожелаем ей удачи в нелегком деле сокращения населения США, главное, чтобы в другие страны не лезла со своей "экологической" программой.