<<Вице-президент США нашла гениальный способ сохранить экологию, нужно просто... сократить численность населения>>

Вот пусть свое население в США и сокращает.
Камала Харрис выступила в Балтиморе, да так выступила, что многие зачесали затылки. Переживая за будущее поколение, политик призвала снижать уровень населения.
«Когда мы вкладываем деньги в чистую энергию, электромобили и сокращение населения, больше наших детей может дышать чистым воздухом и пить чистую воду»
Естественно, тут же пошли версии, что она просто перепутала слово «pollution» (загрязнение) со словом «population» (население). Оговорочка получилась так себе, особенно если учесть как активно продвигается политика смены пола у детей и прочие гендерные программы.
Ну, пожелаем ей удачи в нелегком деле сокращения населения США, главное, чтобы в другие страны не лезла со своей "экологической" программой.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
---------
вот пусть с себя и начнут.
*вот эти гниды ЛГБТщину и содомию навязывают..чтобы не плодился МИР