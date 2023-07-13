"А давай мы твоим родным позвоним?": группа парней поймала педофила, вступившего в интимную переписку с 14-летним подростком

Любитель мальчиков оказался взрослым мужчиной, который стал плакать и просить отпустить его домой.
Несовершеннолетние - лакомый кусок для педофилов всех возможных ориентаций. Хорошо, если мальчик или девочка находятся в доверительных отношениях со своими старшими родственниками - тогда есть возможность выявить злоумышленника раньше, чем случится трагедия.
14-летнему подростку стал написывать взрослый мужик. Да не просто так, а приглашал встретиться и присылал интимные фото. Старший брат тинейджера собрал друзей и отправился на "свидание" вместо пацана. Судя по всему любитель мальчиков не ожидал такого поворота и был крайне обескуражен.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости и нецензурная лексика!
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О том, где именно состоялась поимка, официальных данных нет - в СМИ фигурировали и Краснодар, и Воронеж. В принципе, в любом российском городе может найтись извращенец, которому важно удовлетворить свои сексуальные потребности и совершенно не заботит, что их жертвам нет 18 лет. На полном видео, которое из этических соображений мы опубликовать не сможем, поймавшие педофила говорят о том, что сдадут его полиции. Надеемся, что так оно и вышло.
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