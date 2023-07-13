"А давай мы твоим родным позвоним?": группа парней поймала педофила, вступившего в интимную переписку с 14-летним подростком

Несовершеннолетние - лакомый кусок для педофилов всех возможных ориентаций. Хорошо, если мальчик или девочка находятся в доверительных отношениях со своими старшими родственниками - тогда есть возможность выявить злоумышленника раньше, чем случится трагедия.

14-летнему подростку стал написывать взрослый мужик. Да не просто так, а приглашал встретиться и присылал интимные фото. Старший брат тинейджера собрал друзей и отправился на "свидание" вместо пацана. Судя по всему любитель мальчиков не ожидал такого поворота и был крайне обескуражен.