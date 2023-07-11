Не до конца съеден: как выглядит человек, уснувший в тундре летом

В тундре полчища гнуса. Мелкие насекомые очень активны и коварны, они облепляют жертву, и способны высосать её до последней капли крови.

На видео - подтверждение того, насколько опасной может быть мошкара. На теле уснувшего в тундре мужчины практически нет живого места, а кожа местами выглядит как один сплошной освежеванный кусок плоти.