Не до конца съеден: как выглядит человек, уснувший в тундре летом

Тундра - это не дачный участок с шезлонгом, а суровый якутский вытрезвитель.
В тундре полчища гнуса. Мелкие насекомые очень активны и коварны, они облепляют жертву, и способны высосать её до последней капли крови.
На видео - подтверждение того, насколько опасной может быть мошкара. На теле уснувшего в тундре мужчины практически нет живого места, а кожа местами выглядит как один сплошной освежеванный кусок плоти.
Осторожно! Видео не предназначено для впечатлительных и беременных!
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Трэш-контент был опубликован в Телеграм-канале "КП-Красноярск". Там сообщается, что мужчина пошёл в лес по ягоды и грибы на севере Красноярского края и случайно уснул.
Самое противное, что укусы мошки страшно зудят, а порой и жутко опухают. Судя по состоянию мужчины, его скорее можно охарактеризовать "не просто покусали, а не до конца съели".
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2. Гнус, - это не комар. Гнус залазеет под одежду и начинает выгрызать кожу. Только его слюна с обезболивающим эффектом. Т.е. ты чувстуешь укус после того, как эта тварь нажралась улетела.
А поверхностный взгляд с далеко идущими выводами - оксюморон. Кстати , сам термин "говорящий".