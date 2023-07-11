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Сообщество Треники&Вареники 6640 постов • 3051 подписчик подписаться
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Не до конца съеден: как выглядит человек, уснувший в тундре летом

Не до конца съеден: как выглядит человек, уснувший в тундре летом

Автор:
11 июля 2023 07:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Красноярский край   здоровые   мошки   покусы   тундра   
6193
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Тундра - это не дачный участок с шезлонгом, а суровый якутский вытрезвитель.

В тундре полчища гнуса. Мелкие насекомые очень активны и коварны, они облепляют жертву, и способны высосать её до последней капли крови.


На видео - подтверждение того, насколько опасной может быть мошкара. На теле уснувшего в тундре мужчины практически нет живого места, а кожа местами выглядит как один сплошной освежеванный кусок плоти.


Трэш-контент был опубликован в Телеграм-канале "КП-Красноярск". Там сообщается, что мужчина пошёл в лес по ягоды и грибы на севере Красноярского края и случайно уснул.


Самое противное, что укусы мошки страшно зудят, а порой и жутко опухают. Судя по состоянию мужчины, его скорее можно охарактеризовать "не просто покусали, а не до конца съели".

Источник:

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Метки: Видео   Красноярский край   здоровые   мошки   покусы   тундра   
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22  комментария
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3k
Alex 2 часа назад
Не бухай в незнакомых местах)
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Александр Полчаса назад
больше расчесал...
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59k
Александр Полчаса назад
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памперс кажуёьыча 48 минут назад
путенский электорат
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514
Neftyanoy56 Час назад
Случайно)))? Ну-ну, это сколько надо было выпить, чтобы так уснуть случайно
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6k
salim777 Час назад
Похудел наверное килограмма на два.
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2k
vijilante Час назад
А патамушта нехрен так нажираться , да ещё в тайге. Вроде взрослый человек... Значит , конченый мудак по жизни - без тормозов и принципов. Привык што всё всегда сходит с рук и ведёт себя соответственно.
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30k
Юрий Час назад
Раньше за провинности, голого привязывали к дереву и оставляли на пару дней....
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1k
Жирный бот 2 часа назад
Я в Карелии бухой заснул на природе, тоже капитально сгрызли открытые участки тела)
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1k
Павел Кузнецов 2 часа назад
Комар просто прокалывает кожу, а мошки именно разгрызают
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389
Денис Веселов 2 часа назад
На даче, на озере рядом гульнули, кто-то до домика добраться смог, а кто на бережку уснул, тоже мало приятные последствия были, но не так плачевно как здесь))))
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9k
hairov 2 часа назад
Случайно уснул - это как? Наверно выпил лишнего и отрубился.
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5k
pinbalist 2 часа назад
Минздрав предупреждал о вреде алкоголя
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