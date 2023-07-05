«Тело соскучилось по солнечным лучам»: в Армавире голый шаман с бубном сплясал на берегу реки и попал на видео

Местные жители решили, что он проводит какой-то ритуал.
Жители Армавира уже не в первый раз наблюдают «шамана». Он приплясывает, бьёт в бубен и поёт на берегу реки - на виду у растерянных прохожих и их детей.
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Но в полицию никто не обращался. Как сообщили в региональном МВД:
Сообщений и заявлений в дежурную часть МВД России по городу Армавиру по данному факту не поступало. По выявленной информации в сети было назначено проведение проверки. В ходе проверки сотрудники полиции дадут правовую оценку действиям мужчины.
А позже выяснилось: этот «шаман» - местный музыкант. Экстравагантный мужчина считает, что ничего постыдного в его приплясываниях нет и быть не может:
Это просто музыкально-вокальная тренировка вдали от людских глаз в очень жаркую погоду. А весь шум, который сейчас идёт – это больше похоже на хайп для повышения трафика. С каких пор игра на музыкальных инструментах считается ритуалом? Я музыкант, танцор, поэт. Просто обычная тренировка голоса и ритма. Да, очень жарко и тело соскучилось по солнечным лучам, которых не ощущало с сентября.
Теперь ему осталось объяснить это сотрудникам МВД.
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