«Тело соскучилось по солнечным лучам»: в Армавире голый шаман с бубном сплясал на берегу реки и попал на видео

Но в полицию никто не обращался. Как сообщили в региональном МВД:

Сообщений и заявлений в дежурную часть МВД России по городу Армавиру по данному факту не поступало. По выявленной информации в сети было назначено проведение проверки. В ходе проверки сотрудники полиции дадут правовую оценку действиям мужчины.

А позже выяснилось: этот «шаман» - местный музыкант. Экстравагантный мужчина считает, что ничего постыдного в его приплясываниях нет и быть не может:

Это просто музыкально-вокальная тренировка вдали от людских глаз в очень жаркую погоду. А весь шум, который сейчас идёт – это больше похоже на хайп для повышения трафика. С каких пор игра на музыкальных инструментах считается ритуалом? Я музыкант, танцор, поэт. Просто обычная тренировка голоса и ритма. Да, очень жарко и тело соскучилось по солнечным лучам, которых не ощущало с сентября.

Теперь ему осталось объяснить это сотрудникам МВД.