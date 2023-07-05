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«Тело соскучилось по солнечным лучам»: в Армавире голый шаман с бубном сплясал на берегу реки и попал на видео

«Тело соскучилось по солнечным лучам»: в Армавире голый шаман с бубном сплясал на берегу реки и попал на видео

Автор:
05 июля 2023 16:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Армавир   Видео   бубен   колдовство   полиция   ритуал   танец   шаман   
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Местные жители решили, что он проводит какой-то ритуал.

Жители Армавира уже не в первый раз наблюдают «шамана». Он приплясывает, бьёт в бубен и поёт на берегу реки - на виду у растерянных прохожих и их детей.

Но в полицию никто не обращался. Как сообщили в региональном МВД:

Сообщений и заявлений в дежурную часть МВД России по городу Армавиру по данному факту не поступало. По выявленной информации в сети было назначено проведение проверки. В ходе проверки сотрудники полиции дадут правовую оценку действиям мужчины.

А позже выяснилось: этот «шаман» - местный музыкант. Экстравагантный мужчина считает, что ничего постыдного в его приплясываниях нет и быть не может:

Это просто музыкально-вокальная тренировка вдали от людских глаз в очень жаркую погоду. А весь шум, который сейчас идёт – это больше похоже на хайп для повышения трафика. С каких пор игра на музыкальных инструментах считается ритуалом? Я музыкант, танцор, поэт. Просто обычная тренировка голоса и ритма. Да, очень жарко и тело соскучилось по солнечным лучам, которых не ощущало с сентября.

Теперь ему осталось объяснить это сотрудникам МВД.

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Метки: Армавир   Видео   бубен   колдовство   полиция   ритуал   танец   шаман   
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3  комментария
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Ну и дурак. Надо было сказать что это именно ритуал и все обязаны уважать его чувства верующего.)))
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31k
Ego sum qui sum 2 часа назад
это конечно не рояль, так что максимум в министры
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August

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