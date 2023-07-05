В Турции мужчины опоздали на рейс и попытались остановить самолет

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В Стамбуле служба безопасности аэропорта задержала отца и сына из Израиля за попытку остановить самолет. Мужчины спрыгнули с телескопического трапа на взлетную полосу.
Израильтяне опоздали на рейс и пытались штурмом взять самолет в аэропорту Стамбула.
Отец и сын, вероятно, загуляли в Duty Free, а когда поняли, что опаздывают, сломя голову побежали к самолету, но двери уже были закрыты. Семейство не смирилось с поражением и пошло на пролом. Они взломали двери телескопического трапа и прыгнули с приличной высоты на стоянку, чтобы остановить воздушное судно. Оба были арестованы.
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