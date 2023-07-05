FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10532 поста • 1439 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира
В Турции мужчины&nbsp;опоздали на рейс и попытались остановить самолет

В Турции мужчины опоздали на рейс и попытались остановить самолет

Автор:
05 июля 2023 08:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Турция   в мире   инцидент   люди   пассажир   стамбул   
1179
1
1

В Стамбуле служба безопасности аэропорта задержала отца и сына из Израиля за попытку остановить самолет. Мужчины спрыгнули с телескопического трапа на взлетную полосу.

Израильтяне опоздали на рейс и пытались штурмом взять самолет в аэропорту Стамбула.

Отец и сын, вероятно, загуляли в Duty Free, а когда поняли, что опаздывают, сломя голову побежали к самолету, но двери уже были закрыты. Семейство не смирилось с поражением и пошло на пролом. Они взломали двери телескопического трапа и прыгнули с приличной высоты на стоянку, чтобы остановить воздушное судно. Оба были арестованы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   Турция   в мире   инцидент   люди   пассажир   стамбул   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
Прораб 22 минуты назад
Израильские туристы, то ещё быдло. Хуже китайцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
552
Денис Веселов 6 секунд назад
Постой паровоз не стучите колёса))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил 15 минут назад
Израиль - с страна с разношёрстным население. Эти двое могут оказаться (по крайней мере отец) выходцами из СССР, или арабами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Aleksandr Полчаса назад
Таки деньги за билеты уже не вернуть было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
26k
5k
Горожанин 50 минут назад
Ну, и где у них ум?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1011200



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Худший матрас

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#машина#интересное#аварии#подборка#Автовсячина#улыбнуло#дети#франция#маразм
#автомобили#фото#интересно#ДТП#история#в мире#фильм#забавно#Ynews#здоровые
#автомир#Прикол#люди#авто аварии#кино#позитив#шоу бизнес#факты#Москва#знаменитости
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться