FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6612 постов • 3049 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
"Ведёте себя, как ошпаренные макаки": доктор Бородень отчитал украинцев, помешавших читать ему лекцию в Грузии

"Ведёте себя, как ошпаренные макаки": доктор Бородень отчитал украинцев, помешавших читать ему лекцию в Грузии

Автор:
03 июля 2023 08:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бородень   Видео   грузия   лекция   поведение   русский язык   сорвали лекцию   украинцы   
2926
1
1

Доктор Карл Бородень приехал в Грузию, чтобы прочесть лекцию. Мероприятие шло на русском языке, что очень не понравилось украинским беженцам, которые ворвались в зал, выкрикивали лозунги и размахивали флажками. Лектор отчитал хулиганов, заметив, что скоро их начнут бить, и, возможно, не погнушаются надавать тумаков даже женщинам.

К поведению украинцев за границей у многих возникают претензии. Заслышав русскую речь, выходцы из Нэзалэжной, мгновенно теряют остатки воспитания и превращаются в неконтролируемых особей, которых нередко приходится усмирять с помощью полиции.


Учитывая, что украинцев сейчас много по всему миру, конфликты с их участием возникают и в странах Европы, и в Азии. На этот раз беженцы отличились в Грузии. При этом, лектор подчёркивает, что его выступление на русском языке слушает профессура. Слушает и внимает. А какие-то люди врываются в зал, начинают размахивать флажками, требуют, чтобы присутствующие повторяли за ними украинские лозунги. В общем, стыд и позор.


В Грузии, подчёркивает Бородень, таким понаехавшим не рады и, несмотря на традиционное гостеприимство, скоро начнут бить морды.

«Русский язык был, есть и будет везде. А вы себя ведете как ошпаренные макаки», — заявил лектор, надеясь, что его мысль будет услышана и усвоена.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Бородень   Видео   грузия   лекция   поведение   русский язык   сорвали лекцию   украинцы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Василий Афиногенов 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sandro 10 минут назад
Кто это, и зачем он поехал с лекциями в Грузию? Там население по-русски еле говорит, и то, только те, кто жил при СССР. Молодежь вообще ни бэ ни мэ по-русски, либо делают вид, что не понимают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
иван цисарский 10 минут назад
доктор барадель [мат] не скажет! кстати, а кто это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр 14 минут назад
Если приезжаешь в место дислокации обезьян, то зачем удивляться, что тебя встречают макаки? Хочешь адекватную аудиторию, приезжай в Россию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ПаганецЪ 15 минут назад
(С)... А вы себя ведете как ошпаренные макаки...(/С)

У меня только один вопрос: почему как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86
Л Д 19 минут назад
Не знаю. В Германии больше миллиона беженцев. Многих встречаем на улицах, в магазинах. Очень редко они говорят на украинском. В основном на русском или некоторые уже говорят на немецком. Люди, как люди. Не разжигайте нац. неприязнь и ненависть. По кучке недоумков в нацисткими убеждениям нельзя судить по всему народу. Большенство украинцев говорят на русском. Это жертвы обстоятельств. Моё личное мнение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Zmey Gorynych Л Д 4 секунды назад
Вы никогда с "францюватыми" галицаями не встречались? Там даже по официальной информации до 80% щизофреников. По моим наблюдениям все 99,99%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Хачик 20 минут назад
Подписываюсь под каждым его словом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
889
Шурман 39 минут назад
Сын и моя мама пошли вчера в Русский магазин миксмаркт , вышли стоят на остановке ждут трамвай , рядом сидят малолетки украинские а мать на них посмотрела они ей говорят что смотришь дура старая , сын их матом обложил а мать говорит хочу и смотрю ублюдок , те даже ответить ни чего не смогли не ожидали что русские рядом стоят .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86
Л Д Шурман 13 минут назад
Ну дети часто болтают глупости. Эти просто между собой неудачно шутили. Они даже не предполагали, что их поймут. С тем же успехом это могли бы быть и русские ушлепки или китайские. Последние тоже не стесняются и думают, что их иностранцы все равно не понимают и обсуждают в присутствие..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
377
iskra Шурман 3 минуты назад
Наверное, говорят на русском потому, что они говорили на русском в Украине? И никто их за это не притеснял и не расстреливал?
Я видел репортажи, где на русском говорят даже украинские дети,хотя уже давно воспитатели в садиках и учителя в школе обязаны разговаривать только на украинском.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Григорий 43 минуты назад
двум укропитекам это не нравится
, а по факту они уже одолели своими ссаными тряпками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 50 минут назад
Хохлы это. Совсем не удивительно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 56 минут назад
По запросу "Карл Бородень" выдаётся только эта новость. В какой науке он доктор, кто-нибудь знает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
3zo672nyb9t0 Едондер пуп 47 минут назад
он известный бородолог
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий Час назад
А если еще вспомнить "накетчупованные" труселя, так картинка обезьяны ...в полной красе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Trenzel2003 Час назад
Хохол и воспитание?
Абсурд!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
824
adssaf afasffdsga Час назад
А как хохлов на конференцию пустили? Или где он кому там чего читал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
weiter Час назад
Они не поймут. Там уже нет поколения выросшего в СССР, это не активная часть населения. А этих так вырастили.
Тяжело будет выйти победителем в этой войне, еще тяжелее выиграть войну за умы людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SmartCat101 Час назад
никогда не понимал этих безмозглых , размахивающими сине-ссаными тряпками псевдо патриотов!!!
раз такой патриот -чего ты сбежал то из усраины?
раз такой патриот чего ты приперся в другую страну?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
618
дмитрий 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Alex 2 часа назад
Хохлы и тут в котел попали )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

130778



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599 рублей
Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стандарты красоты

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#Юмор#франция#животные#Россия#искусство#комментарии#факты#песня
#фото#люди#полиция#подборка#Китай#Дагестан#картинки#протесты#любопытно
#в мире#СССР#США#дети#Прикол#добро#кино#сарказм#фильм
Дом, который построю я Дом, который построю я В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться