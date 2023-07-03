К поведению украинцев за границей у многих возникают претензии. Заслышав русскую речь, выходцы из Нэзалэжной, мгновенно теряют остатки воспитания и превращаются в неконтролируемых особей, которых нередко приходится усмирять с помощью полиции.

Учитывая, что украинцев сейчас много по всему миру, конфликты с их участием возникают и в странах Европы, и в Азии. На этот раз беженцы отличились в Грузии. При этом, лектор подчёркивает, что его выступление на русском языке слушает профессура. Слушает и внимает. А какие-то люди врываются в зал, начинают размахивать флажками, требуют, чтобы присутствующие повторяли за ними украинские лозунги. В общем, стыд и позор.

В Грузии, подчёркивает Бородень, таким понаехавшим не рады и, несмотря на традиционное гостеприимство, скоро начнут бить морды.