"Ведёте себя, как ошпаренные макаки": доктор Бородень отчитал украинцев, помешавших читать ему лекцию в Грузии

Доктор Карл Бородень приехал в Грузию, чтобы прочесть лекцию. Мероприятие шло на русском языке, что очень не понравилось украинским беженцам, которые ворвались в зал, выкрикивали лозунги и размахивали флажками. Лектор отчитал хулиганов, заметив, что скоро их начнут бить, и, возможно, не погнушаются надавать тумаков даже женщинам.
К поведению украинцев за границей у многих возникают претензии. Заслышав русскую речь, выходцы из Нэзалэжной, мгновенно теряют остатки воспитания и превращаются в неконтролируемых особей, которых нередко приходится усмирять с помощью полиции.
Учитывая, что украинцев сейчас много по всему миру, конфликты с их участием возникают и в странах Европы, и в Азии. На этот раз беженцы отличились в Грузии. При этом, лектор подчёркивает, что его выступление на русском языке слушает профессура. Слушает и внимает. А какие-то люди врываются в зал, начинают размахивать флажками, требуют, чтобы присутствующие повторяли за ними украинские лозунги. В общем, стыд и позор.
В Грузии, подчёркивает Бородень, таким понаехавшим не рады и, несмотря на традиционное гостеприимство, скоро начнут бить морды.
«Русский язык был, есть и будет везде. А вы себя ведете как ошпаренные макаки», — заявил лектор, надеясь, что его мысль будет услышана и усвоена.
Источник:
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У меня только один вопрос: почему как?
Я видел репортажи, где на русском говорят даже украинские дети,хотя уже давно воспитатели в садиках и учителя в школе обязаны разговаривать только на украинском.
Абсурд!..
Тяжело будет выйти победителем в этой войне, еще тяжелее выиграть войну за умы людей.
раз такой патриот -чего ты сбежал то из усраины?
раз такой патриот чего ты приперся в другую страну?