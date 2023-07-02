Грузину так надоела соседка, что он открыл в себе талант человека-паука

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По стене ползет мужик, не пугайся, эт сосед.
В Батуми живут самые экстремальные соседи. Мужик не мог достучаться до соседки и не придумал ничего лучше, чем полезть к ней на балкон. А живет она на 8 этаже.
Причиной столь экстремального визита стал неисправный кондиционер.
Вот что за женщина такая, нервирует она тут всех! Да!
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