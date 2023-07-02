FISHKINET
Сообщество Юмор 17135 постов • 3586 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Грузину так надоела соседка, что он открыл в себе талант человека-паука

Грузину так надоела соседка, что он открыл в себе талант человека-паука

Автор:
02 июля 2023 12:21
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   батуми   грузия   женщина   соседи   человек паук   
1736
1
1

По стене ползет мужик, не пугайся, эт сосед.


В Батуми живут самые экстремальные соседи. Мужик не мог достучаться до соседки и не придумал ничего лучше, чем полезть к ней на балкон. А живет она на 8 этаже.

Причиной столь экстремального визита стал неисправный кондиционер.


Вот что за женщина такая, нервирует она тут всех! Да!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   батуми   грузия   женщина   соседи   человек паук   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Провокатор Час назад
Судя по словам "Вода капает", кондей исправный, конденсат выведен на улицу и капает на балкон соседа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
iovan2011 19 минут назад
Хорошая отмазка для мужа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 46 минут назад
Грузин паук.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex Час назад
Батуми? Аджария. Это не грузин. Это Аджар Вонзилыч
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
GROMOZEKA 2 часа назад
Зов предков?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81223



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Дом, который построю я
Дом, который построю я
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стандарты красоты

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фото#Юмор#история#искусство#фильм#добро#факты#любопытно#собака
#в мире#животные#подборка#дети#картинки#трейлер#забавно#фантастика#Ynews#Россия
#кино#США#люди#Китай#СССР#Дагестан#Приколы#франция#Прикол#полиция
Дом, который построю я Дом, который построю я Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться