Дело о пропаже сметаны раскрыто

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Тот самый момент, когда пытаешься делать вид, что это не ты украл сметану со стола.
Преступник пойман с поличным на месте преступления. Теперь точно не отвертится!
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Это мне подбросили!!!
Ввалки пазорныя!