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В Бразилии грузовик с марихуаной перевернулся прямо у поста полиции

В Бразилии грузовик с марихуаной перевернулся прямо у поста полиции

Автор:
28 июня 2023 09:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бразилия   Видео   арест   грузовик   марихуана   наркоторговля   полиция   
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Водитель большегруза занервничал, увидев впереди военную полицию, и не справился с управлением.

Никогда еще поимка наркораспространителя не была такой простой! В бразильском муниципалитете Жуис-ди-Фора водитель грузовика, перевозивший большое количество марихуаны, заметил на дороге военную полицию. 43-летний мужчина потерял над собой контроль, стал нервно крутить руль и, не справившись с управлением, перевернул авто, из которого буквально под ноги копов вывалились 1235 килограммовых брикетов.


В результате аварии на проспекте Жуселину Кубичека полицейские без шума и пыли задержали распространителя наркотиков, который, кстати, в ДТП практически не пострадал.

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Метки: Бразилия   Видео   арест   грузовик   марихуана   наркоторговля   полиция   
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16  комментариев
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8k
Алексей 2 часа назад
И опять не на нашей улице(
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14k
Shtoppi 18 минут назад
<<...водитель грузовика, перевозивший большое количество марихуаны, заметил на дороге военную полицию. 43-летний мужчина потерял над собой контроль, стал нервно крутить руль и, не справившись с управлением, перевернул авто...>>
-----------
нужно было ему курнуть перед выездом, чтобы расслабиться и не нервничать )))))))))))
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652
Жопа 20 минут назад
Вот когда грузовик с пивом переворачивается, все активно тарятся, почему-то с травой так не работает )))
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4k
Natalia 40 минут назад
Как-то неудобненько получилось
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4k
Капитошка 41 минуту назад
Хана водиле.Пристрелят,как пить дать.
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7k
perekrestok 43 минуты назад
Водила точно пострадает немного позже!
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1k
Жирный бот Час назад
интересно, если бы груз загорелся, у всех в округе приход бы был?
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109k
parallax 2 часа назад
Хренасе. Кабина всмятку, а водила не пострадал.
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23k
AzuveR 2 часа назад
Доставка на дом, так сказать.
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11k
zlopisec 2 часа назад
Столько травы менту под хвост....
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