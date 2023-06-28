В Бразилии грузовик с марихуаной перевернулся прямо у поста полиции

Водитель большегруза занервничал, увидев впереди военную полицию, и не справился с управлением.
Никогда еще поимка наркораспространителя не была такой простой! В бразильском муниципалитете Жуис-ди-Фора водитель грузовика, перевозивший большое количество марихуаны, заметил на дороге военную полицию. 43-летний мужчина потерял над собой контроль, стал нервно крутить руль и, не справившись с управлением, перевернул авто, из которого буквально под ноги копов вывалились 1235 килограммовых брикетов.
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В результате аварии на проспекте Жуселину Кубичека полицейские без шума и пыли задержали распространителя наркотиков, который, кстати, в ДТП практически не пострадал.
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нужно было ему курнуть перед выездом, чтобы расслабиться и не нервничать )))))))))))