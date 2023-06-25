На соревнованиях по гребле спортсмены спасли собаку

Больше 100 млн поездок внутри Китая совершили местные жители всего за три дня фестиваля лодок-драконов.

Это такие длинные каноэ, стилизованные под дракона, обычно в них один барабанщик и 10 или 20 гребцов. Кстати, этому виду спорта более 2000 лет, но сейчас не об этом.

Самая милая история произошла в провинции Гуандун во время этого соревнования.