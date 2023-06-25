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На соревнованиях по гребле спортсмены спасли собаку

На соревнованиях по гребле спортсмены спасли собаку

Автор:
25 июня 2023 09:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Спорт   гребцы   драконьи лодки   животные   собака   
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В этом мире еще не все потеряно.


Больше 100 млн поездок внутри Китая совершили местные жители всего за три дня фестиваля лодок-драконов.
Это такие длинные каноэ, стилизованные под дракона, обычно в них один барабанщик и 10 или 20 гребцов. Кстати, этому виду спорта более 2000 лет, но сейчас не об этом.

Самая милая история произошла в провинции Гуандун во время этого соревнования.


Один из членов команды заметил в реке собаку, которая практически не двигалась. Лодку остановили, пёселя выловили из воды и благополучно вернуть к жизни. Заняла ли команда какое-то место, не сообщается, но главное они спасли живое существо, а это важнее любой победы в соревновании.


Очень надеемся, что собака обретет хорошего хозяина и больше в такие передряги попадать не будет.



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Метки: Видео   Китай   Спорт   гребцы   драконьи лодки   животные   собака   
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10k
Александр 47 минут назад
Человеки!
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8k
Zhora 55 секунд назад
Собакен живой, круто! Видимо упал в реку, а выбраться не смог, и уже обессилел к тому моменту. Уважуха мужикам!
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15k
Majul 37 минут назад
Ай красавцы! Здоровья обоим!
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