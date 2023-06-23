Компания Throwflame представила робособаку с огнемётом на спине

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Называться модель будет Thermonator. Робот сможет пускать огонь до 10 метров на протяжении 45 минут.
Стоимость четвероногого друга пока неизвестна, но если посчитать всё отдельно, то ценник за обычного робопса составляет $2700-$3500, а огнемёта ARC — от $699 до $899. Таким образом, цена Thermonator может обойтись примерно в $4400.
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Метки: Throwflame Видео Нововсти Огнемет в мире робособака робот
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