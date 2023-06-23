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Компания Throwflame представила робособаку с огнемётом на спине

Компания Throwflame представила робособаку с огнемётом на спине

Автор:
23 июня 2023 10:19
Метки: Throwflame   Видео   Нововсти   Огнемет   в мире   робособака   робот   
904
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Называться модель будет Thermonator. Робот сможет пускать огонь до 10 метров на протяжении 45 минут.

Стоимость четвероногого друга пока неизвестна, но если посчитать всё отдельно, то ценник за обычного робопса составляет $2700-$3500, а огнемёта ARC — от $699 до $899. Таким образом, цена Thermonator может обойтись примерно в $4400.

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Метки: Throwflame   Видео   Нововсти   Огнемет   в мире   робособака   робот   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 36 минут назад
больше похоже на тощую свинью
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