Вкусно и точка: житель Новосибирска съел голубя на глазах у прохожих

1647
1
1
А потом продемонстрировал подготовку на уровне «морских котиков».
Прохожие сняли, как мужчина после «еды» сделал кувырок через голову и перекатился в сторону. При этом спеть песню он отказался.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
реклама
И к слову и голубя не не съел, а только оторвал ему голову- прямо как на концерте группы Kiss