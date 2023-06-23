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Вкусно и точка: житель Новосибирска съел голубя на глазах у прохожих

Вкусно и точка: житель Новосибирска съел голубя на глазах у прохожих

Автор:
23 июня 2023 09:30
Метки: Новосибирск   алкоголь   голубь   люди   неадекват   чудик   
1647
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А потом продемонстрировал подготовку на уровне «морских котиков».

Прохожие сняли, как мужчина после «еды» сделал кувырок через голову и перекатился в сторону. При этом спеть песню он отказался.


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Метки: Новосибирск   алкоголь   голубь   люди   неадекват   чудик   
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12  комментариев
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6k
salim777 2 часа назад
Пьяный идиот и точка.
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3k
Pill 15 минут назад
Для таких "людей" у меня личное мнение болезни :"перформаны, блогеры, тиктокеры, креативщики, ютуберы"
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22k
Mike Miller Полчаса назад
В целом-то у нас город нормальный. Но и свои е-бо-бо, как вы видите, так же присутствуют...
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11k
El Niño Полчаса назад
Морской котик?! Откуда в Новосибирске море? Речной дьявол, пожиратель фауны!
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14k
Shtoppi Полчаса назад
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36k
russger Полчаса назад
Снимают и ржут. Да, смешно. А потом этот уе.б.ан в пьяном угаре твою маму по голове тыкнет монтировкой и посмотрим, как смешно тебе будет -_-
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9k
Петя Кантроп 40 минут назад
Я после того как по работе полазаю на чердаках, обжитых голубями, руки и прочее отмываю хлоргексидином. А это чучело еще и в рот его тащит. Это ж крыса с крыльями, там инфекций столько что опупеть.
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5k
Евгений Д Час назад
Что и кому доказал это пьяное ЧМО ???
И к слову и голубя не не съел, а только оторвал ему голову- прямо как на концерте группы Kiss
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29k
Serg2001 2 часа назад
Ну затвор автомата он четенько перезарядил...)
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Дикарь какой-то. Что, трудно пожарить на вертеле?
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18k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Раньше рэп был калом,теперь большая часть контента,сумасшедших всё больше.
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