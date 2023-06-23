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Девушке удалось заснять круизный лайнер, который «парит» в воздухе

Девушке удалось заснять круизный лайнер, который «парит» в воздухе

Автор:
23 июня 2023 09:15
Метки: Видео   красота   круизный лайнер   море   небо   парит   цвет   
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Часть комментаторов предположила, что причина, по которой лайнер Astoria Grande «летит» над морем, в редком атмосферном оптическом явлении фата-моргана, при котором отдаленные объекты видны с разнообразными искажениями.

Но другие комментаторы решили, что все намного проще – цвет воды идеально совпал с цветом неба.


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Метки: Видео   красота   круизный лайнер   море   небо   парит   цвет   
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