В Египте мужчина разводится с женой из-за её неприличных танцев на свадьбе у подруги

Восток - дело тонкое. В египетских соцсетях вирусится видео уже успевшее стать скандальным: подруга невесты (та, что в синем платье) от души станцевала у нее на свадьбе. С точки зрения западного обывателя, ничего такого, но для местных есть нюанс: женщина замужем, и теперь ее муж с ней разводится.
"Не смотря на то, что в Египте мужчины (не все, но большинство) очень любят смотреть на Рас Шарки (رقص شرقي ), мало кто согласится, чтобы так на публике выплясывала ЕГО жена и на нее смотрели другие мужчины", - пишет блогер из Саудовской Аравии Анна Сауди. Ведь профессия танцовщицы в Египте чуть ли не приравнивается к профессии порноактрисы или девушки с "низкой социальной ответственностью". А тут такое:
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На свадьбы иногда приглашаются танцовщицы. Но просто гостьи редко танцуют так откровенно, особенно если они замужем. Водят хороводы, пританцовывают, машут руками - это да, но не вот это вот всё.
Если свадьба раздельная, то девушки в принципе могут и одеться как угодно, и танцевать как хотят, но на общей свадьбе должны соблюдаться рамки приличия.
Для мужа это теперь позор, что его жену в таком виде видел весь Египет…
Воистину, Восток - дело тонкое ...
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Но тут-то что? С советского детства видел подобные восточные танцы и по ящику и по всяким концертам меня возили.
Тут проблема втом, что углол нагиба или прогиба на 2-3 градуса больше или просто мужу надо был повод развестись?