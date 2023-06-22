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В Египте мужчина разводится с женой из-за её неприличных танцев на свадьбе у подруги

В Египте мужчина разводится с женой из-за её неприличных танцев на свадьбе у подруги

Автор:
22 июня 2023 22:14
Сообщество : Жизнь
Метки: Танцы   восток   египет   развод   свадьба   традиции   
1566
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Восток - дело тонкое. В египетских соцсетях вирусится видео уже успевшее стать скандальным: подруга невесты (та, что в синем платье) от души станцевала у нее на свадьбе. С точки зрения западного обывателя, ничего такого, но для местных есть нюанс: женщина замужем, и теперь ее муж с ней разводится.

"Не смотря на то, что в Египте мужчины (не все, но большинство) очень любят смотреть на Рас Шарки (رقص شرقي ), мало кто согласится, чтобы так на публике выплясывала ЕГО жена и на нее смотрели другие мужчины", - пишет блогер из Саудовской Аравии Анна Сауди. Ведь профессия танцовщицы в Египте чуть ли не приравнивается к профессии порноактрисы или девушки с "низкой социальной ответственностью". А тут такое:

На свадьбы иногда приглашаются танцовщицы. Но просто гостьи редко танцуют так откровенно, особенно если они замужем. Водят хороводы, пританцовывают, машут руками - это да, но не вот это вот всё.

Если свадьба раздельная, то девушки в принципе могут и одеться как угодно, и танцевать как хотят, но на общей свадьбе должны соблюдаться рамки приличия.

Для мужа это теперь позор, что его жену в таком виде видел весь Египет…

Воистину, Восток - дело тонкое ...


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Метки: Танцы   восток   египет   развод   свадьба   традиции   
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11  комментариев
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33k
АнтонПолднев Час назад
Ничего страшного. Найдёт себе достойную кандидатку

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22k
AzuveR 44 секунды назад
Он просто нашёл повод.
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16k
K7OO 3 минуты назад
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9
Юзер Скептик 5 минут назад
Для человека обычного, не вижу ничего позорного. А между строк проглядываю нотки абъюзерства с его стороны. Либо он тупо искал повод для развода))
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1k
Николай 11 минут назад
Стоп кароче. Ладно эти возмутительные танцы в акваперке. П-ц, конечно, для многих чиновников узбекистана трагедия. А я вполне оценил девушку в синем купальнике.
Но тут-то что? С советского детства видел подобные восточные танцы и по ящику и по всяким концертам меня возили.
Тут проблема втом, что углол нагиба или прогиба на 2-3 градуса больше или просто мужу надо был повод развестись?
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1k
КАКАнгел 15 минут назад
Ну да . Вопрос сложный. лично мне как европейцу широких взглядов очень даже понравилось, но Восток дело тонкое и нельзя сказать что с точки зрения мусульманской страны у мужа уж совсем нет причин для недовольства , и на верняка на него давят поборники норм и морали , которые трахают только черных (нэ дэтских) осликов и только ночью, в темноте .
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7k
Pravednik84 22 минуты назад
И что? Девушка красивая, знает об этом (ненавижу скованных страхом стесняшек). Судя по реакции окружения - ничего архиразвратного не сделала. В целом - ей повезло избавиться от такого мужа, я бы взял её себе второй женой (первая есть))))))))
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3k
Pill Полчаса назад
Пусть дрочит дальше. Могла раскрасить его скудные фантазии.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
16k
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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