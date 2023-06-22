В Египте мужчина разводится с женой из-за её неприличных танцев на свадьбе у подруги

На свадьбы иногда приглашаются танцовщицы. Но просто гостьи редко танцуют так откровенно, особенно если они замужем. Водят хороводы, пританцовывают, машут руками - это да, но не вот это вот всё.

Если свадьба раздельная, то девушки в принципе могут и одеться как угодно, и танцевать как хотят, но на общей свадьбе должны соблюдаться рамки приличия.

Для мужа это теперь позор, что его жену в таком виде видел весь Египет…

Воистину, Восток - дело тонкое ...